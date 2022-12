La nueva lucha de Jhonny Vásquez: “No sé cómo conseguir el medicamento que debo tomar”

El actual mediocampista del Pereira superó hace un poco más de cuatro años una leucemia, que, si bien hoy en tiempos de coronavirus no lo tiene en la población de riesgo, sí lo obliga a tomarse una pastilla todos los días que no es fácil de adquirir.

Es muy difícil que la vida de todos vuelva a ser la misma tras la incursión de esta pandemia que tiene en vilo al mundo entero. En medio del aislamiento obligatorio que vive gran parte del país durante este fin de semana, el futbolista Jhonny Vásquez afronta una situación apremiante, pensando en que, como han indicado los expertos, la situación podría alargarse tal como sucede en otros países.

El mediocampista del Pereira, quien superó una leucemia mieloide crónica (tipo de cáncer que se inicia en ciertas células productoras de sangre de la médula ósea), diagnosticada en junio de 2015; en tiempos de coronavirus lo tiene pensando en cómo hará para conseguir el medicamento que debe tomar todos los días, cuando la dosis que tiene en estos momentos se le acabe.

“Yo la verdad no estoy en la población de riesgo, en caso de contagiarme. Por eso, más allá de las mismas precauciones que todos debemos tomar (lavarse las manos, no tocarse la cara, quedarse en casa y demás recomendaciones), no debo ingerir algún medicamento especial debido al coronavirus. Eso sí, debo mantener mis defensas altas”, le afirmó Vásquez a GolCaracol.com.

Sin embargo, luego de haberle ganado la batalla al cáncer, una nueva lucha se le presentó en su vida. “Tras la leucemia, debo tomar una pastilla diaria (Dasatinib) e ir a controles cada tres meses. El problema está en que mi médico por la edad está en la población de alto riesgo y no se encuentra trabajando. No sé cómo lo iré a manejar si esto se alarga”.

“Este medicamento no se consigue con facilidad. Es por medio de una fórmula, pero, como ya dije, no tengo médico en estos momentos. Llamé a la EPS y nadie da razón. Si en condiciones normales, toca esperar unos días para que lo entreguen; no me quiero ni imaginar ahora”, sostuvo.

A pesar de todo, este caucano de 32 años, quien trabaja desde la casa con los entrenamientos personalizados que le mandó el cuadro ‘matecaña’ a todos sus jugadores; prefiere mantenerse positivo, no quiere predisponerse desde ya y va día a día analizando las diferentes soluciones que se le pueden presentar.

“Por ahora quiero seguir aprovechando de mi familia, que no es algo que pueda hacer mucho. Con respecto al medicamento, me tomaré media pastilla por día para alargarlo un poquito. Esto es un momento muy complicado para el país, así que debemos conservar la paciencia –entrar en pánico no es opción-. No quiero acumularme de problemas, ya con este que todos tenemos es suficiente, así que una solución a la vez”, reflexionó.