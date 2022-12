¡La octava fecha del FPC llega cargada con partidazos!

América vs. Nacional es el juego más vibrante que se disputará por la Liga. Medellín vs. Cali y Pasto vs. Alianza Petrolera, también prometen grandes emociones.

A falta de dos fechas para llegar a la mitad del campeonato local, ningún equipo quiere ceder en sus aspiraciones de meterse en el grupo de los ocho.

Vea cómo se jugará la fecha:

Sábado:

Pasto vs. Alianza Petrolera 3:15 p.m.

Bucaramanga vs. Tigres 5:30 p.m.

Santa Fe vs. Patriotas 6:00 p.m.

Medellín vs. Cali 7:45 p.m.

Domingo:

Equidad vs. Envigado 1:15 p.m.

Jaguares vs. Millonarios 3:15 p.m.

América vs. Nacional 5:15 p.m

Tolima vs. Once Caldas 5:30 p.m.

Junior vs. Huila 7:30 p.m.

Lunes:

Rionegro Águilas vs. Cortuluá 8:00 p.m.