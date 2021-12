"La oferta de Junior por Fernando Uribe es el doble de lo que el delantero gana en Millonarios"

"En Millonarios, Fernando Uribe gana por partido jugado y le dan una prima adicional por gol marcado", fueron las palabras de nuestro director general Javier Hernández Bonnet, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , sobre las condiciones del contrato que tiene el delantero pereirano con los 'embajadores'.

Esto, luego de que Fabio Poveda indicara que el atacante "se presentará en Barranquilla el próximo lunes, para hacerse exámenes médicos y firmar con Junior".

Ahí, fue cuando entró a colación el tema de Fernando Uribe y toda la situación que atraviesa en estos momentos, donde pelea el paso a la gran final del semestre con los bogotanos.

"No daré cifras, porque ese tema le corresponde al jugador, pero pongo en contexto: la cifra que paga Junior es casi el doble de lo que se ganaba en Millonarios y la contraoferta de 'millos' no se acerca a las 3/4 partes que le ofrece Junior", agregó Hernández Bonnet.

Y continuó: "Ahora, él decide; a los 34 años, recibir un mejor contrato y no me parece bien que lo critiquen, no es para decir que es un desagradecido y demás, no es un excelente contrato el que tiene con Millonarios".

Así las cosas, Fernando Uribe estaría en Barranquilla el próximo lunes, si no consigue clasificar a la final de la Liga con los 'azules' y, si todo sale bien, lo veremos posando con la camiseta 'rojiblanca'.