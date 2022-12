La preocupación de Comesaña: "Tengo que mirar cómo voy a jugar con los jugadores que llegaron"

El técnico uruguayo del Junior, en el inicio de la pretemporada del equipo, se mostró preocupado por el sistema de juego que se usará en el 2020. Además, habló de Víctor Cantillo y de la llegada de Miguel Borja al cuadro barranquillero.

Julio Comesaña ya empezó a construir el Junior 2020 que pretende llevarse todo en este año, por la calidad de los refuerzos que llegaron al cuadro ‘currambero’.

Pero a su vez, el técnico uruguayo se mostró preocupado por la forma como integrará a todos esos jugadores en el terreno de juego, para esta nueva temporada ya que tras la salida de Víctor Cantillo podría cambiar su sistema de juego radicalmente.

“Cantillo ya se fue, ahora tenemos que mirar con los jugadores que llegan, si vamos a jugar como lo estábamos haciendo o si necesitamos algunas variantes que nos permitan los resultados que queremos. Hay que hacer una reflexión de cuál va a ser el estilo de juego nuestro, de cómo vamos a marcar y la distribución básica del equipo”, mencionó.

Por su parte habló de la llegada de Miguel Borja y comentó: “Él quería venir al club, la gente estaba esperanzada en él, fue un gran esfuerzo del equipo y espero que nos ayude en algunos temas del ataque. Como siempre le digo a los jugadores, las expectativas que se generan son muchas, pero no hay que cargarle todo a él, es un jugador del equipo y para el equipo y no vamos a permitir que se juegue para que marque un gol, sino para el bienestar de la institución.

Además, habló de los jugadores que irán al Preolímpico y mencionó: “Cuatro jugadores irán, de los cuales tres juegan siempre en el equipo, por lo que notaremos su ausencia. Luis Sandoval estaba haciendo sus primeras incursiones en el Junior y tuvo una presencia que nos hace soñar para el futuro y no lo vamos a tener hasta el 18 de febrero”.

Finalmente, frente al tema de la llegada de extranjeros y de otros jugadores del medio local aseguró: “Es un tema por resolver, si va a llegar un jugador más o no. No he hablado con la dirigencia y en estos días resolveremos eso".

