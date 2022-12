La respuesta de Alfredo Arias a los dichos de Juan Carlos Osorio, su colega de Nacional

Ante las quejas del estratega del cuadro ‘verdolaga’ por el poco tiempo efectivo de juego en el fútbol colombiano, el entrenador de los ‘azucareros’ dio sus argumentos al respecto, este jueves, en rueda de prensa.

Alfredo Arias, entrenador del Cali, le respondió a Juan Carlos Osorio por los señalamientos que hizo sobre el poco tiempo de juego efectivo que se tuvo en el empate 2-2 del sábado pasado, en el Atanasio Girardot.

“En cuanto a lo del tiempo efectivo primero aclarar algo, yo hablé de Osorio antes del partido, lo saludé durante el duelo y le volví a hablar después. Opiné lo mismo, eso es lo que opino de él. He aprendido que el que habla de otro, habla más de sí mismo que del otro. Mis elogios para él”, expresó inicialmente Arias.

Además, el uruguayo habló de las herramientas tecnológicas que tienen en la actualidad en el equipo vallecaucano para poder medir el tiempo de juego.

“Una plataforma que nos da el tiempo efectivo y habló de 58 minutos y fracción. La otra no nos dio el tiempo efectivo. La otra nos dio el video y nosotros haciendo corte del tiempo de juego y nos dio 54 minutos. Supongamos que está equivocado y que son 3 más, da como mínimo 51 minutos. Lo que quiero decir es que mientras no nos pongamos de acuerdo en qué es el tiempo efectivo, no puedo enojarme porque una medida me diga que son 48 y la otra, 58 (minutos efectivos en cada partido)”, agregó.

Vea acá las otras declaraciones de Alfredo Arias:

“Sinceramente todavía no logro, y les podría preguntar: ¿Qué se toma como tiempo efectivo? Tenemos dos plataformas con software internacionales que nos dan datos de entrenamientos y partidos, al igual que lo tiene Nacional. No es la misma que la de ellos, no me pude dar un dato a mí para dejarme contento y otro dato a él”.

“Los números que no se pueden medir exactamente no se pueden dar como muy reales, siempre dejan una duda. Los números que no fallan son los que dicen cuántas veces pateaste al arco, 13; cuantos goles hiciste; dos. ¿Cuantas veces pateó el rival?: 12, y cuantos goles hizo, dos. No conozco ningún equipo que quiera ensuciar el partido. Es la primera vez que se me tilda de antifútbol".