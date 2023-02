"La sanción a la plaza del Tolima es exagerada; lo de Daniel Cataño se ajusta a los parámetros"

Deportes Tolima, Daniel Cataño, jugador del Millonarios, y Alejandro Montenegro, hincha del conjunto 'pijao' recibieron este viernes 17 de febrero sus respectivos castigos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor acerca de los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en el estadio Manuel Murillo Toro, en el que el fanático del conjunto tolimense, agredió al futbolista del 'embajador' antes del pitazo inicial.

El conjunto de la capital musical de Colombia recibió una sanción de "cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza y multa de doce millones setecientos sesenta mil pesos ($12.760.000) por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7, 8 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol".

Sobre estas medidas disciplinarias en Gol Caracol contactamos a Albert Duarte, exárbitro, quien dio su postura sobre las sanciones al Tolima, al volante de Millonarios y también con respecto al hincha del conjunto de Ibagué.

"Me parece que la sanción para la plaza de cuatro fechas, a mi punto de ver, es exagerada; creo que en otras ocasiones han ocurrido acciones aún más graves donde ha habido invasión incluso de más hinchas. Obviamente aquí hubo una agresión, pero creo que la sanción debió haber sido un poco más laxa, debido a que solo fue un acto de un individuo, pero el resto del estadio no. Yo estuve allá; pude notar que el resto de personas tuvieron una conducta ejemplar, la gente incluso, después de que no se jugó el partido, lo tomó con calma y salió del estadio; me imagino que el Tolima presentará un recurso, obviamente reconociendo que el acto es negativo para una plaza tranquila como Ibagué.", manifestó Duarte a este portal.

Publicidad

Eso sí, sobre el castigo a Daniel Cataño, quien correspondió a la agresión de Alejandro Montenegro, Albert Duarte afirmó que se tomaron las sanciones correspondientes. El antioqueño fue "sancionado con tres (3) fechas de suspensión y multa de seiscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos ($618.666)por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 63".

Estadio Murillo Toro del Deportes Tolima, en la ciudad de Ibagué. Foto: Colprensa.

"El jugador Daniel Cataño en cierto modo venía incitando en las redes y también con gestos en la cancha para que se produjera el hecho que hoy es censurable desde todo tipo de vista, pero que sería un atenuante para la plaza. Su sanción sí se ajusta a los parámetros que se tienen en cuenta del Código Disciplinario, hubo una conducta violenta por parte del jugador y tenía que castigarse, me parecer que está ajustado a derecho y en proporción a la acción que cometió el jugador", prosiguió.

También el exárbitro colombiano se refirió a Alejandro Montenegro, el hincha que agredió a Daniel Cataño en el césped del Manuel Murillo Toro, en duelo de la cuarta jornada de la liga del fútbol colombiano.

Publicidad

"Lo del hincha, claramente se sancionó en la ciudad de Ibagué, al no poder acudir a sitios donde haya espectáculos deportivos durante tres años, hubo una multa de 23 millones de pesos impuesta por las autoridades locales y la denuncia por lesiones personales por parte de Daniel Cataño en la Fiscalía. Queda una sanción considerable para los demás hinchas, no solamente en Ibagué, sino en el país para que tengan un comportamiento adecuado y que entiendan que es partido de fútbol", sostuvo Duarte.

Y es que recordemos que Montenegro fue "debidamente sancionado por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal de la ciudad de Ibagué (Tolima), con una medida correctiva consistente en prohibición de acudir a escenarios deportivos por un período de tres (3) años y una multa de veinte (20) SMMLV". Sobre su sanción es poca con respecto a los hechos fue contundente en afirmar que "no".

"No me parece que tampoco da para una decisión perpetua, en tres años son muchos los eventos deportivos y no poder asistir será suficiente para que el hincha entienda que estuvo mal y que tendrá que inhabilitarse de poder disfrutar. Es razonable, él no utilizó ningún elemento cortopunzante que pudiera causar un daño mayor al agredido, afortunadamente; no pasó a mayores y eso estaba en la ponderación del castigo", concluyó Albert Duarte.