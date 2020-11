La Supersociedades ordenó el proceso de liquidación del Cúcuta Deportivo, tras nuevo incumplimiento

La Supersociedades ordenó este miércoles el inicio del proceso de liquidación judicial, luego de que el Cúcuta Deportivo no lograra una normalización de su proceso de reorganización empresarial.

El equipo 'motilón' no logró estabilizar sus incumplimientos con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) y la Alcaldía de Cúcuta, las dos entidades con las que tenía las deudas más grandes.

El abogado del Cúcuta, Juan Carlos Paredes, solicitó revocar la decisión y en su remplazo proceder el término hasta el próximo miércoles 18 de noviembre, fecha en la que tendrían el monto total de la adeudado.

Según aseguró Paredes en la audiencia, en dicha fecha la Dimayor llevaría a cabo una asamblea extraordinaria en la que los 36 clubes del fútbol colombiano darían su voto para que le puedan prestar el dinero al Cúcuta.

Sin embargo, este argumento no fue aceptado por la delegada de la Superintendencia y en consecuencia ratificó el fallo que ordena la liquidación del equipo fronterizo.

Juliana Jaimes, jueza del caso decretó: “Se presentaron diferentes denuncias de incumplimiento por parte de los acreedores de seguridad social, post acuerdo y del acuerdo, como la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto de Recreación y Deporte de San José de Cúcuta, con quienes no fue posible llegar a una fórmula de normalización (…) Este despacho de conformidad con la norma advierte que no se logró una fórmula de normalización con los acreedores, razón por la cual procederá a decretar la liquidación judicial de la sociedad concursada. La liquidación judicial surge por el incumplimiento del acuerdo de reorganización no subsanado”.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, el Ministerio del Deporte, en cabeza de Ernesto Lucena, le suspendió el reconocimiento deportivo al Cúcuta, debido al incumplimiento con sus obligaciones.

José Augusto Cadena, presidente del cuadro 'rojinegro', alegó estar al día con los pagos y envió los documentos a dicha cartera, que tenía 10 días para revisarlos y pronunciarse.

En medio de ese plazo, el equipo, ahora bajo la dirección técnica de David Suárez, ha podido actuar en los partidos de la liga colombiana.