La tutela con la que se pretende "salvar" al Cúcuta Deportivo: acá la explicación del tema

El futuro del Cúcuta Deportivo es de pura incertidumbre, ya que luego de la orden de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades y la desafiliación de la Dimayor, es complicado que juegue en 2021 en el fútbol colombiano .

Por esa razón, el exmagistrado Edgar Cortés interpuso una tutela para lograr “salvar” al club ‘motilón’ y en charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, explicó el tema.

*Explicación de la tutela

“El tema es el siguiente: y es que el día 11 de noviembre se adelantó en la Superintendencia de Sociedades, acá en Bogotá, el proceso para liquidar al Cúcuta Deportivo, en algún momento de la audiencia hacia el mediodía de ese día tuve ocasión de reunirme con el presidente de la Dimayor, el doctor Fernando Jaramillo, él muy amablemente me recibió, yo lo hice como abogado de la hinchada del Cúcuta y él me señaló en ese momento que había la posibilidad de que al equipo le iban a hacer un anticipo de mil 500 millones de pesos por derechos de televisión y me hizo una carta que es públicamente conocida, me dijo que en cuatro días la Dimayor le hacía ese anticipo, pero a las 4 de la tarde, se continuó con la liquidación por parte de la alcaldía, y desafortunadamente además de ordenarse la disolución del equipo como persona jurídica, en los reglamentos de la Dimayor está establecido que una causal de desafiliación de la Dimayor. Entonces, hoy en día el Cúcuta ha muerto, y estoy a través de esta tutela intentando revivir al equipo, la tutela fue admitida por un juzgado en Cúcuta, hoy se surtió una decisión importante y se ordenó como lo solicitó el Ministerio del Trabajo porque a mi juicio como quiera que existen derechos laborales que están en juego, no solo de jugadores, sino demás porque existen mujeres trabajadoras en la parte administrativa. Estamos tratando de revivir al Cúcuta Deportivo, es el cuarto equipo más antiguo de la historia del fútbol colombiano y es uno de los históricos y estamos haciendo ese esfuerzo”.

*El futuro del Cúcuta Deportivo

"Una cosa es salvar al Cúcuta, y yo he dicho públicamente que quisiera, es más, a mi me llamó el fin de semana el profesor Jorge Luis Pinto y estuve hablando con él, y le dije que primero hay que salvar al equipo y el año entrante hacer un proceso de democratización, pero efectivamente no se podían las cosas simultáneamente"

*Más sobre la tutela

“La tutela involucra a Dimayor y Superintendencia de Sociedades, le juego yo que si se cae lo de la Superintendencia de manera indirecta la Dimayor queda sin sustento para mantener esa desafiliación y lograría que lo afilien de nuevo y esté en la A, porque hoy no jugaría ni la B el siguiente año”.

*Los plazos que se tienen

“Yo esperaría que de acá al 18 de diciembre puede haber una decisión,

porque hubo otra decisión hace un par de horas y es que mandaron la tutela a Bogotá. Como es de conocimiento, la tutela tiene unos términos en cuanto a tiempos y para definirse se tiene que dar diez días hábiles. Y ya van cuatro, al día hoy (miércoles)”.