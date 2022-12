La vida del ‘Tino’ Asprilla estuvo a punto de ser otra: “Pude ir a Millonarios, pero no creyeron en mí”

El exdelantero de la Selección Colombia contó que cuando tenía 14 años, uno de los accionistas del equipo azul tuvo la posibilidad de ficharlo, pero en su momento no le vio condiciones para hacerlo.

La presencia de Faustino Asprilla en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, da para todo tipo de vivencias a lo largo de la carrera de uno de los futbolistas más importantes de nuestro país y también para recrear hechos que pasaron con sus compañeros.

En esta ocasión, el ‘Tino’ contó un hecho que pudo haber transformado por completo su carrera. En manos del tío de su mejor amigo de infancia, quien era accionista de Millonarios, existió la posibilidad de que llegara al conjunto ‘embajador’.

Todo se dio en medio de una charla en la que el exdelantero de la Selección Colombia hablaba sobre las peleas que tenía en su adolescencia. “’Guido’ era muy bravo, no se le metía nadie. Era mi mejor amigo cuando estábamos chiquitos, fue una de las personas que más creyó en mí cuando yo tenía 14 años; decía que yo era un fenómeno jugando fútbol”.

“Es más, hay una historia en la que el tío de ‘Guido’, Giovanni Caicedo, quien tenía acciones en Millonarios, me vio jugando porque ‘Guido’ le dijo que yo era un crack; sin embargo, el tío no me quiso mandar a Bogotá porque no creyó en mí”, señaló.

De hecho, ‘Tino’ sostuvo que “hoy en día cada que me encuentro a Giovanni, se arrepiente de eso; porque su sobrino me puso ahí para que me llevaran a Millonarios y no lo hizo”.

Recordemos que Asprilla debutó, con 19 años en 1988, en Cúcuta y justamente sus dos primeros goles como profesional se los anotó al equipo ‘embajador’.