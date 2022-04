Larry Vásquez: "El clásico es un partido importante y tendremos el apoyo de nuestros hinchas"

"Este partido, además de ser un clásico importante, la hinchada nos acompañará y eso se le abona mucho por el acompañamiento. La responsabilidad está y queremos acomodarnos aún más al juego y hacer lo que venimos haciendo. La regularidad se encuentra con el triunfo", expresó Larry Vásquez sobre lo que será el partido entre Millonarios y Santa Fe, este domingo.

El mediocampista del cuadro 'embajador' reveló detalles de los trabajos que se hacen con Alberto Gamero, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"El día antes del juego hacemos parte táctica y le dedicamos un tiempito a la pelota quieta. El 'profe' Gamero hace énfasis en la creatividad. Si bien sabe que tenemos la característica, el profesor nos pone cosas nuevas y hace énfasis en eso", añadió.

Además, resaltó que: "El 'profe' nos dice que nos da las herramientas, pero que decidamos nosotros, por lo que hay que pensar muy rápido en todas las jugadas. Todos los de la parte delantera manejan un buen toque de pelota".

Más declaraciones de Larry Vásquez

¿Cómo jugarle a los equipos que se cierran en defensa?

"Una de las claves para romper los bloques cerrados es jugar a primera intención, nosotros tenemos la prioridad y tenemos un segundo más que ellos".

¿Cuál es la clave de este Millonarios?

"Cuando los jugadores pueden entender el plus que da el estar saltando las líneas, es cuando podemos circular el juego y darle el trámite a los partidos, esa es la clave de este Millonarios".

¿Le gustaría ser entrenador?

"Es bueno entender los conceptos, la parte teórica, el por qué, el cómo y el para qué. He aprendido de Macalister Silva y del 'profe' Gamero acá en Millonarios. Me estoy preparando para ser técnico, es lo que me gusta y lo que me gustaría hacer en el futuro".