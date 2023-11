Larry Vásquez: "El 'profe' Alberto Gamero ha sido un líder y no solamente en los tiempos felices"

Un gol de Larry Vásquez le bastó a Millonarios para quedarse con los tres puntos en el partidazo del domingo frente al Medellín en el estadio El Campín. Con la anotación del volante, el 'embajador' suma 9 puntos en el Grupo B y lidera la zona. El azul se levantó de buena manera y reaccionó, tras la final perdida por Copa Colombia contra Nacional.

Precisamente luego del buen partido de Larry Vásquez, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' dialogaron este lunes con el número '5' de Millonarios y allí dio las claves de cómo lograron surgir tras la caída en Copa. Fue importante el mensaje que dio posteriormente Alberto Gamero. Para el centrocampista, el DT samario es todo un líder y no sólo "en los tiempos felices".

"Es verdad, cuando las cabezas visibles envían ese mensaje rápidamente; no hay para darle luto en la final de Nacional, pero lo más importante fue reconocer y aceptar la derrota; lo más importante es reponerse, levantarse y alzar la cabeza. Todo eso hace mella en la mente, el mensaje fue especial poder recibirlo: 'podemos no darnos por vencidos'; ha sido un semestre bastante bueno, hemos sido el equipo con más partidos en el año; partido a partido hemos engranado lo que queremos", afirmó de entrada.

Y es que Millonarios ha tenido un semestre con poco descanso, pese a ello, en el azul se han enfocado en siempre dar lo mejor de ellos en el campo de juego.

Publicidad

"Tuvimos tres días de vacaciones como se dice de alguna forma y luego nos tocó retomar, no podíamos escudarnos de que no podemos, sino que había que poner el nombre de Millonarios en la órbita, donde se merece".

Jugadores de Millonarios FC, festejando triunfo sobre Medellín. Foto: Twitter de @MillosFCoficial.

Otras declaraciones de Larry Vásquez:

*En qué ha cambiando este Millonarios...

Publicidad

"Sabes que nuestro equipo se ha vuelto con muchas variables, ha evolucionado. Además, porque nos estamos enfrentando con buenos equipos en la Liga, ha evolucionado al entorno al que se maneja. ¿Qué ha pasado con Millonarios, en qué ha evolucionado?, nos hemos puesto en la unión de que si hay que defender, lo hacemos todos y, cuando hay que atacar, lo hacemos de forma compacta".

*La clave del partido frente a Medellín

"Para este partido fue importante analizar lo que era Medellín, esta vez tomamos un poco más de precauciones hacia los dos delanteros".

*Cómo han manejado las cargas...

Publicidad

"A pesar que no hicimos pretemporada ha sido un aliciente en que el ritmo de juego no se ha perdido, que no pierdes tus condiciones físicas. Ayuda que no se pierda, juegan muchos factores a favor nuestro como la parte en que nos cuidamos, en cómo nos alimentamos, la concentración, el descanso, el sueño; está todo balanceado por parte del preparador físico para que nos sobrecarguemos; también la parte mental es importante".

*El profesor Alberto Gamero

"Sí siempre. De otro lado Gamero siempre ha sido un líder y no sólo en los tiempos felices; eso ha sido fundamental para nosotros. El profesor Gamero es un empedernido en ver videos, en mostrarnos nuestro errores, esos pequeños detalles que nos pueden ayudar en mejorar".

Publicidad

*Cuántos puntos hay que hacer para llegar a la final

"No queremos depender de nadie, por lo menos 15 puntos".