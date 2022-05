Larry Vásquez: "Millonarios ha hecho las cosas bien, habían dicho que éramos un líder de mentiras"

“Estoy muy contento de estar en Bogotá, es una ciudad que me gusta mucho, gran parte de mi vida he vivido acá”. Larry Vásquez, mediocampista de Millonarios , encontró una gran posibilidad en el cuadro azul y ahora sueña con ser campeón de la Liga I 2022 del fútbol colombiano.

El equipo 'embajador' terminó como líder de la Liga con 42 puntos, un puntaje que nunca había logrado en la historia de torneos cortos. Ahora se prepara para afrontar los cuadrangulares finales del certamen, donde compartirá el grupo A con Nacional, Junior y Bucaramanga

Gol Caracol habló con Vásquez, quien se ha convertido en uno de los futbolistas clave del equipo que orienta Alberto Gamero y que es ficha fija en la zona media del campo con su manejo, visión de juego, orden y buen criterio para ir y venir.

Así, analizó el presente que vive con el conjunto 'albiazul', el debut en las finales del fútbol colombiano y su anhelo de ser campeón, así como lo hizo su hermano Omar Vásquez en 2012.

Se logró un primer paso, un primer objetivo en el fútbol colombiano...

"Siento que Millonarios tiene algo claro, y es en primera instancia haber clasificado, fue algo que habíamos planeado desde el principio y lo logramos. De ahí en adelante, sabíamos que el grupo que nos iba a tocar sería intenso y cuando conocimos a nuestros rivales, nos dimos cuenta que fue así, como lo habíamos previsto.

¿Qué opinión le deja el cuadrangular que tocó a Millonarios?

"Es un buen grupo, Nacional, Junior y Bucaramanga han hecho un buen torneo. Son equipos que salen a jugar, les gusta esa intensidad por lo que los partidos van a ser muy buenos para el público. Y ya, para ser campeón hay que enfrentarse a cualquiera".

¿Le gusta enfrentarse con equipos grandes en estas instancias?

"Hay que ser claros, los equipos que se han clasificado a los 8 tienen un buen balance, la diferencia en el puntaje es mínima. Ya son cuatro años donde he venido jugando finales y he enfrentado a varios equipos donde cada uno tiene su dificultad. Para la opinión pública y la hinchada, un partido de estos se ha hecho vistoso por el hecho de ser un clásico o un enfrentamiento de equipos grandes. Pero para nosotros, ya sea Junior, Nacional o Bucaramanga serán partidos aparte y de finales".

La gente de fútbol dice que Millonarios ha sido el equipo que mejor juega en lo que va del campeonato, ¿Lo toman como un elogio?

"Millonarios ha hecho las cosas bien y eso no es casualidad, alguien había dicho que Millos era un líder de mentiras, son opiniones, pero hemos hecho las cosas bien y si el primero se tiene que llevar los elogios que apuntan a ser campeón, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, lo que somos y no nos afecta mucho lo que nos digan. Hay un grupo compacto que ha trabajado muy bien desde la primera fecha contra Pasto cuando el profesor Alberto Gamero nos dio la primera charla hasta hoy. Fuimos primeros porque lo trabajamos. pero ahora entendemos lo que son las finales".

Usted que llegó recientemente ¿Cómo le ha parecido este semestre el entorno de lo que es Millonarios?

"Yo había vivido el ambiente de lo que es Millonarios a través de mi hermano como hincha y se vive bastante bien, con mucha pasión. Pero ahora como jugador es mucho más, tenía una buena percepción de lo que es Millos y viviéndolo es más pasional y más cerca, es muy bonito estar en este equipo, el apoyo de los hinchas es muy bueno. Estoy muy contento acá".

¿Ha podido hablar bastante con Omar Vásquez acerca de su presente con Millonarios?

"Hablo con él casi todos los días, Omar ahora está en Perú y está muy contento, de que yo esté acá. Me habla mucho de la hinchada y todo lo que representa, tratamos temas futbolísticos, personales y de cómo va Millonarios. Él y mi familia están muy felices de que esté viviendo esto con Millonarios. Espero que sigan llegando buenas cosas para el equipo y que pueda darle otro título a la familia, ya Omar lo hizo en 2012 y también la Copa Colombia 2011".

¿Qué motivó a Larry Vásquez al nuevo cambio de look?

(risas)…. Un día estaba en la peluquería y mi estilista Michael que es parcero mío, me dijo que si me cambiaba el color de pelo para las finales y yo le dije, ¡hágale!. Me ha traído cositas buenas y además, a mi esposa le gusta, entonces eso es lo más importante".

¿Por qué se logró adaptar tan bien al esquema de Alberto Gamero?

"Primero por el profesor Gamero y segundo por la calidad y capacidad de mis compañeros, llegar a un grupo que tiene clara una idea de juego me ayudó mucho y siento que algunas de mis habilidades y capacidades se potencian con el juego del equipo. Mis compañeros y el profesor me facilitaron más la adaptación".

¿Qué mensaje le deja a los hinchas de Millonarios, que seguramente los van a acompañar en las finales?

"Que Millonarios es un equipo que trabaja, que se esfuerza. Ha sido un grupo bastante bueno que se ha trazado metas y busca conseguir esos objetivos. Mucho apoyo para nosotros, los necesitamos más que nunca. Compromiso por parte de nosotros y apoyo de ellos".

¿Cuándo debuta Millonarios en los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Millonarios enfrentará al Bucaramanga el 22 de mayo a las 5:30 p.m. en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, en compromiso válido por la fecha 1 de los cuadrangulares finales.

Por: Juan Camilo Noreña

Especial para GolCaracol.com