Larry Vásquez, tras marcar el penalti decisivo: "Increíble; mejor no lo hubiera soñado"

El centrocampista Larry Vásquez se convirtió en el héroe de la afición al anotar este sábado el gol con el que Millonarios se alzó con el título de la liga colombiana al derrotar al Atlético Nacional en la tanda de penaltis tras el empate a uno con el que concluyeron los 90 minutos reglamentarios.

Millonarios y Atlético Nacional empataron en el tiempo regular de la final de vuelta en El Campín, 1-1, y llevaron la definición del título a los penaltis, en los que el conjunto Azul tuvo mayor puntería y ganó 3-2.

Vázquez, nombrado figura del partido, se mostró incrédulo ante el devenir de un choque en el que arrancó como suplente y en el que acabó transformando el penalti decisivo.

"Increíble, mejor no lo hubiera soñado. Me tocó suplente y con las mismas ganas calenté, sabía que en algún momento me tocaría entrar y si no también le iba a hacer con la misma fuerza", dijo Vásquez a periodistas

El capitán, David Macalister Silva se lo dedicó a la hinchada en un llamamiento a la tranquilidad y la sana rivalidad. "Esto es para toda la gente, para toda nuestra familia y es momento de que disfrutemos, de que demos ejemplo y dejemos de generar más rivalidades".

"Las rivalidades son acá dentro y no afuera, Nacional fue un digno rival, su hinchada hizo una fiesta enorme en el partido pasado y los felicito también por eso", concluyó el capitán.

Por su parte, el héroe de la tanda de penaltis, Álvaro Montero, quiso referirse a Alberto Gamero, el director técnico con el que puso rumbo a Bogotá procedente de Ibagué: "Feliz por el profesor, porque le han tocado momentos difíciles y hoy puede concluir las cosas buenas que se vienen haciendo acá y los jugadores también".

El propio técnico, se mostró emocionado y con pensamientos en su barrio: "Ha sido un camino duro, pero en estos momentos uno se acuerda de muchas cosas. Hoy me escribieron muchos compañeros de mi ciudad (Santa Marta)".

Tras lograr su tercera estrella como técnico, tras las conquistadas con el Boyacá Chicó y el Deportes Tolima, Gamero no dudó en felicitar a su rival.

"Hay que felicitar a Nacional por lo que hizo hoy aquí. Hoy el pueblo colombiano vio una gran final con dos grandes equipos, tanto que nos fuimos a los penales. Uno siempre quiere ganar directo, pero tenía mucha fe en los cobradores, en Montero, los practicamos y estamos muy felices".