Larry Vásquez y sus deseos en Liga I 2022: "La cereza del pastel sería el título para Millonarios"

Millonarios hizo un gran compromiso en la noche del martes frente a Atlético Nacional, en duelo de la jornada número dos de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. El 'embajador' igualó 2-2 en el Atanasio Girardot, en un despliegue de buen fútbol, goles, emociones y buenas jugadas. Larry Vásquez fue una de las figuras de los 'embajadores'.

Fue un duelo de toma y dame, los espectadores en el escenario antioqueño salieron contentos por el deleite de fútbol que brindaron ambas plantillas. El azul con el resultado llegó a cuatro puntos y lidera el Grupo A.

Larry Vásquez, volante del conjunto bogotano, habló este miércoles en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el compromiso en tierras antioqueñas. Cuando fue consultado por la mesa que sensación le dejó el duelo contra los 'verdolagas' sostuvo.

"En el inicio del juego hubo mucha intensidad, el partido se convirtió de ida y vuelta, los dos equipos con la capacidad de los jugadores se prestó para que fuera vistoso para el publico, encontramos espacios, tuvimos opciones, ellos también, se nos escapa la victoria por un infortunio de rebote; el equipo jugó bien y esperamos que se sigan dando esta clase de partidos", afirmó el talentoso centrocampista de Millonarios.

También habló del profesor Alberto Gamero y de lo que les pide en cada compromiso, que hay que jugar bien, independientemente del rival.

"Ha sido una constante en el que el 'profe' Gamero nos ha hecho énfasis, sin importar el rival, a pesar de que contra Bucaramanga no fue tan fluido, el compromiso es igual, debemos estar a tope, comprometidos, el nivel debe seguir subiendo, tenemos un objetivo claro que es seguir, ser campeones, queremos seguir avanzando, no es el techo, queremos seguir por este este buen momento que llevamos", prosiguió.

Cuando fue consultado por su compañeros David Macalister Silva y Daniel Ruiz, sobre si se había planificado que tuvieran ese lugar en la cancha en el partido contra Nacional, por la segunda jornada del Grupo A de las instancias finales, éste sostuvo.

"Las estructuras del juego son eso, pero en el campo el 'profe' Gamero nos permite ser muy permisivos, de permitir la genialidad, en el caso de Daniel (Ruiz) te llega a la línea y lo hace bien y en el caso de 'Maca' sale a encontrar el espacio, es muy maduro y sabe donde el equipo puede ser más efectivo, donde puede ser más productivo, él te va a encontrar el partido, nos da esa variabilidad de juego", continuó.

Por último, le consultaron se tenía presión al llegar a Millonarios, puesto que tenía que 'reemplazar' a Daniel Giraldo, que ahora milita en el Junior de Barranquilla.

Vásquez fue certero en afirmar que "en cuanto al tema de reemplazo eso fue un tema periodístico y de la hinchada por el cariño que le tenía a las personas que estaban, yo simplemente opté por la opción, lo tomé como un reto, la presión no la sentía, no porque represente Millonarios eso, sino porque era un privilegio estar aquí, era a través de cada sesión como me iba integrando al proceso que tenia Millonarios con el 'profe' Gamero, los resultados y el proceso nos ha acompañado, me conviene mucho el modo de juego, estar alrededor de esta clase de jugadores, estoy contento, con las ganas de conseguir cosas, la cereza de pastel sería el campeonato".