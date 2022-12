“Las condiciones económicas de Santa Fe no están para tener una nómina amplia"

El presidente del conjunto ‘cardenal’, Eduardo Méndez, fue claro y contundente acerca de la situación que vive la institución y las previsiones que tuvieron a la hora de contratar jugadores para este 2020.

Eduardo Méndez dialogó con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y no ocultó la realidad de Santa Fe, de cara a la liga colombiana del 2020, en donde la situación económica no está bien.

A pesar de las dificultades de caja, Santa Fe, en cabeza de su presidente Méndez, ha tratado de reforzarse y encarar la Liga de forma óptima.

“El fútbol es dinámico, las condiciones económicas de Santa Fe no están para tener una nómina tan amplia como en años anteriores, hay muchos equipos que hoy tienen problemas económicos y esperaban que los derechos de televisión fueran esa salvación".

La situación que vive el cuadro ‘cardenal’ con Maicol Balanta no es la esperada y por eso el máximo dirigente del rojo dijo: “A la fecha no se ha presentado, cuando vuelva tendrá que dar las explicaciones de su falta a los entrenamientos, tiene contrato hasta junio de 2020”.

Lo cierto es que aún no se ha confirmado la procedencia de Balanta, de cara al 2020. “No he indagado con sus compañeros, entonces no sé que pasará, tomaremos las determinaciones que toquen, hay alrededor de 34 jugadores con los que Santa Fe no cuenta”.

El posible fichaje de Yohandry Orozco por Santa Fe ha estado rondando en los últimos días, lo cierto es que aún no hay nada confirmado. “Algún día pregunté por él, esperaremos a ver qué pasa”, finalizó el dirigente.

