El ambiente en Nacional es pura alegría por estos días, la victoria (1-2) frente a Millonarios dejó arriba el ánimo del equipo, que también superó la fase de Copa Libertadores y le resta superar una fase previa para plantarse en fase de grupos.

En la liga colombiana , los 'verdolagas' son segundos por detrás de La Equidad y este miércoles enfrentarán a uno de los 'cocos' del campeonato, Jaguares .

A propósito, Jonatan Álvez habló en conferencia de prensa antes de afrontar el próximo partido y habló de su situación como jugador del equipo paisa.

"Me siento un poco más adaptado a lo que venía. Venía de Ecuador de un calor a 40 grados. Le cuesta a cualquiera. Me he venido adaptando mejor a mis compañeros y a la idea de juego del profe. A veces nos toca guerrear y a veces nos asociamos con los compañeros", afirmó el uruguayo.

Sobre los propósitos de Nacional en la temporada, afirmó: "Nosotros estamos mentalizados a llegar a estar en los primeros ocho y también estamos pensando en Libertadores que no hay que dejar pasar esa oportunidad".

"Es lindo marcar goles, qué delantero no quiere marcar goles, pero lo principal es que estén contentos con mi juego y aportar mi granito de arena, si es con goles bienvenido, si es con juego también", aclaró su situación en el esquema de Alexandre Guimaraes.

Además disipó las dudas sobre el cuestionamiento que se ha hecho en su rendimiento: "Las críticas a mí no me molestan para nada. Los mejores del mundo son criticados, no me van a criticar a mí. Trato de aportar lo mejor para mi equipo".