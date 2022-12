Las cuentas de los clubes colombianos para clasificar a las copas internacionales

Son ocho cupos que Colombia tiene para los torneos continentales. Hasta el momento, Junior y Nacional van a ir a la Libertadores. Restan dos para este torneo y cuatro para la Suramericana.

“Participaran en representación de Colombia en la Copa Libertadores del año 2018, el club campeón de la Liga Águila-I 2017 (Colombia No 1) y el club campeón de la Liga Águila-II 2017 (Colombia No 2). Igualmente, lo hará el club que sin ser campeón de la Liga Águila I 2017 o Liga Águila II 2017, ocupe la mejor posición en la tabla de Reclasificación total del año 2017 (Colombia No 3). El último cupo (Colombia No 4) lo obtendrá el club campeón de la Copa Águila 2017”.

Teniendo en cuenta lo señalado por el reglamento de la Dimayor, Nacional (campeón Liga Águila-II) y Junior (campeón Copa Colombia), ya tienen asegurada su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

El tercer clasificado a Libertadores sale del campeón de este semestre, el cual lo disputan Tolima, Santa Fe, América y Millonarios Y el último cupo será para el primero en la tabla de reclasificación. Lugar en donde esta Nacional, pero como ya va a jugar el certamen internacional, Millonarios al ser segundo, sería el clasificado, por el momento.

Cabe recordar que los campeones de la Liga Águila-I y II, van directo a la fase de grupos, mientras que el clasificado de la reclasificación y el ganador de la Copa Colombia, irían a la segunda fase de repechaje del certamen.

Los otros cuatro cupos a Suramericana salen de quienes ocupen el mejor puesto en la reclasificación y no vayan a la Libertadores.

Estas son las cuentas de los equipos para clasificar a copas internacionales

Millonarios

El conjunto azul es segundo de la tabla de reclasificación con 78 puntos. Santa Fe (71 puntos) y América (67 puntos) son los únicos equipos que lo pueden alcanzar. Sin embargo, ganando y empatando uno de los juegos frente al cuadro escarlata, además de clasificar a la final, donde podría seguir sumando, se aseguraría su clasificación a la Libertadores.

Independiente Medellín

Los antioqueños son terceros en la reclasificación con 72 puntos. Tienen una única chance de ir a la Libertadores y es que Santa Fe no sume de a tres en ninguno de los dos partidos contra Tolima, y que Millonarios quede campeón- Si esto no se da, Medellín ya tendría asegurada su clasificación a la Copa Suramericana.

Independiente Santa Fe

Los capitalinos tienen dos escenarios para ir a Libertadores por reclasificación. Sumar los seis puntos frente al Tolima y que Millonarios no gane ningún encuentro contra América. En este caso, Santa Fe clasifica a la final, donde tendría que ganar uno de los dos partidos. Si no llegase a quedar campeón, superaría el cuadro ‘embajador’ en la tabla, por lo que clasificaría al certamen-

El otro escenario, es que Millonarios salga campeón. América, rival del azul, se encuentra a cuatro puntos de Santa Fe, por lo que, si queda eliminado en semifinales, es imposible que alcance a los ‘cardenales’.

América de Cali

El cuadro escarlata está a nueve puntos de Millonarios y a cuatro de Santa Fe. Pero tiene una diferencia de gol de +8 y el cuadro ‘embajador’ de +26, por lo que más allá de un milagro, no podrá acceder por reclasificación a la Copa Libertadores. Iría únicamente si queda campeón.

Deportivo Cali

En este momento, el conjunto vallecaucano con 63 puntos, es imposible que clasifique a Libertadores. Pero matemáticamente, ya tiene asegurada su clasificación a la Suramericana.

Jaguares

Aunque por reclasificación, el conjunto de Montería en este momento no está clasificando a torneo internacional, al tener por encima a tres de los cuatro equipos que pelean el título, en caso de quedar campeón Santa Fe, América o Millonarios, liberarían un cupo y Jaguares iría a la Suramericana. Siempre y cuando, Tolima no de la vuelta olímpica o sume cuatro puntos, diferencia que separan a ‘felinos’ y ‘pijaos’.

Tolima

El equipo de Ibagué, tiene 56 puntos, por lo que es imposible que clasifique a Libertadores por reclasificación. Sin embargo, necesita hacer mínimo cuatro puntos, que de por si lo clasifican a la final, donde puede seguir sumando. Así, en caso de no quedar campeones, se asegurarían el cupo a la Suramericana.

Así va la tabla de la reclasificación: