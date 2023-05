Las cuentas para clasificar al grupo de los ocho mejores de la Liga I 2023 del fútbol colombiano

Después de jugada la fecha 19 de la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano, quedaron varias cosas definidas a falta de la jornada de cierre en la que se completará el grupo de los ocho clasificados, que disputarán el título.

Este domingo, el que confirmó su clasificación fue Alianza Petrolera, que superó en Barrancabermeja por un marcador de 2 a 1 a Atlético Nacional y con 30 puntos aseguró su presencia en la fase de cuadrangulares. Los petroleros se unieron así a clubes como Millonarios, Águilas Doradas, el propio Nacional y América de Cali que están instalados en las finales.

Los que se acomodaron gracias a sus victorias dominicales fueron Independiente Medellín, que le ganó 1 a 0 a Deportivo Pasto, y el más beneficiado fue Santa Fe, que con una goleada 5 a 0 sobre un débil Atlético Huila.

Santa Fe quedó de séptimo en la tabla con 26 puntos y el DIM se ubica de octavo con las mismas 26 unidades. Pasto es noveno con 26 puntos, La Equidad es décimo con 25 puntos y Junior es once con los mismos 25.

Así las cosas, quedan tres cupos para seis equipos, que están con posibilidades intactas de entrar a los ocho mejores, cada uno con diferentes opciones matemáticas.

Acá en Gol Caracol sacamos la calculadora y le damos un vistazo a lo que viene para la última fecha, que se jugará este miércoles 17 de mayo.

Boyacá Chicó

El equipo ‘ajedrezado’ está sexto en la tabla de posiciones, con 29 puntos y diferencia de +6 goles. Por eso, con una victoria o un empate los boyacenses clasificarán a cuadrangulares. Eso sí, si pierden, no deberá ser por goleada y esperar los resultados de Santa Fe, Medellín y Pasto.

Boyacá Chicó se enfrentará al Cali, en Palmaseca.

Santa Fe

El equipo ‘cardenal’ está séptimo en la tabla de posiciones, con 26 puntos y diferencia de +6 goles. Por eso, con una victoria clasificarán a cuadrangulares. Si empatan o pierden, deberán esperar que Medellín, Pasto, La Equidad y Junior no ganen.

Santa Fe visitará a Once Caldas en la última fecha, en el estadio Palogrande.

Medellín

Los ‘poderosos’ están en el octavo lugar de la tabla de posiciones, con 26 puntos y diferencia de +1 gol. Por eso, tendrá un panorama parecido al de Santa Fe, con una victoria clasificarán a cuadrangulares, pero si pierden o empatan, deben esperar los resultados de Pasto, La Equidad y Junior.

Medellín recibirá en el Atanasio Girardot a Unión Magdalena.

Pasto

El cuadro nariñense quedó en el noveno puesto de la tabla de posiciones, con 26 unidades y diferencia de 0 goles. Los dirigidos por Flabio Torres están obligados a ganar y esperar que o Santa Fe, o Medellín no ganen, para lograr meterse a los cuadrangulares. Si empatan necesitan derrotas de los ‘cardenales’ y los ‘poderosos’. Si pierden no tienen chances.

Pasto recibirá a Envigado, el miércoles.

La Equidad

Los de Alexis García están en el décimo lugar en la tabla de posiciones, con 25 puntos y diferencia de + 3 goles. Los ‘aseguradores’ necesitan ganar y esperar que Santa Fe, Medellín y Pasto no ganen o empaten. Si pierden no tienen opción de clasificar.

La Equidad visitará a Millonarios en El Campín.

Junior

El importante equipo ‘tiburón está en el undécimo puesto de la tabla de posiciones, con 25 puntos y diferencia de -2 goles, por lo que el panorama no es el mejor pensando en clasificar. Los del ‘Bolillo’ Gómez necesitan ganar y esperar que Santa Fe, Medellín, Pasto y La Equidad no ganen o empaten. Si pierden no tienen oportunidad de meterse a cuadrangulares.

Junior visitará al Huila, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.