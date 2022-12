‘Las dos caras de la moneda’ en el polémico gol de La Equidad contra Millonarios, en El Campín

Tras el empate 2-2, los técnicos de ambos equipos y jugadores de los dos planteles se refirieron a la jugada de ‘fair play’ que terminó en anotación de Carlos Peralta para los ‘aseguradores’.

Tanto Alberto Gamero, como los jugadores de Millonarios mostraron su descontento con las diferentes polémicas que se dieron en el duelo con La Equidad, específicamente en el primer tanto de los ‘aseguradores’.

El estratega del conjunto ‘embajador habló de ese tema de forma muy corta, mencionando que: “Me parece que el primer gol fue una jugada desleal, pero inteligentemente prefiero no hablar de eso porque o sino el miércoles aparezco con sanción de diez fechas y yo quiero estar con mi equipo”.

Luego, algunos de los futbolistas del plantel de Millonarios también sentaron su voz de protesta ante esa jugada.

“Millonarios se va un poco triste por el resultado, pero con la cabeza en alto, fuimos superiores, hicimos las cosas bien, pero hubo unas jugadas polémicas que el árbitro dejó de pitar, son seres humanos, esto es fútbol y hay que corregir”, señaló Hansel Zapata.

Además, el atacante profundizó un poco más, diciendo que “nos debio pitar aunque sea un penalti, fueron tres jugadas dudosas, no sé si las tres fueron, pero para mí debio pitar algo”.

Por su parte, Elvis Perlaza no fue ajeno al tema y hasta se refirió a la explicación que les dio el árbitro Jhon Hinestroza.

“El arbitro nos dice que la regla cambió, no sabíamos, lo vimos como algo desleal, hay que tener un poco de malicia, pero ya pasó y hay que levantar cabeza”, agregó,

Del otro lado, Alexis García y Stalin Motta mostraron la ‘otra cara de la moneda’ y también dejaron sus impresiones sobre este tema.

Acá las declaraciones:

“Yo estoy sin seguridad de lo que pasó. Yo le dije a mis jugadores que si no hay juego limpio nos quedamos quietos y que hagan el gol, pero me dicen que es un balón que le pega a Walmer Pacheco y al árbitro, el juez tira el balón al aire y el reglamento dice que se la queda el último equipo que la tocó, pero yo realmente no lo vi y creo en mis jugadores y esa es la explicación”, dijo el entrenador.

“Es una jugada que hasta donde tengo entendido se le devuelve la pelota al último rival que tocó el balón, ustedes lo pueden corrobar. La pelota le pega a Pacheco y luego al juez y él nos dijo que la pelota es de La Equidad, lo volvimos a corroborar y ya fue una jugada que para nosotros es leal, pero ya ellos lo verán por su parte", concluyó el capitán del verde capitaliano.

