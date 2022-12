Las enseñanzas de Carlo Ancelotti y Diego Simeone que Alexis García quiere poner en práctica en Pasto

El nuevo entrenador del equipo nariñense habló con GolCaracol.com de este nuevo reto en su carrera, tras más de dos años sin dirigir. “Estoy capacitado para lo que viene”, aseguró.

Fueron 20 partidos los que duró en 2016 Alexis García al frente de Independiente Santa Fe, su último desafío en el fútbol profesional como entrenador.

Desde ese tiempo, se preparó, analizó partidos en los medios de comunicación, habló con los grandes entrenadores del mundo y esperó para volver al ruedo y demostrar todas las enseñanzas que adquirió en este periodo.

Deportivo Pasto le abrió las puertas y confía en el ‘Maestro’ para alejarse de los últimos puestos y volver a ser ese equipo complicado y aguerrido en el fútbol colombiano.

García agradece por la confianza depositada en él, y no deja pasar la oportunidad para sentar su posición con respecto a la tendencia de varios de los equipos nacionales, que apuestan por los entrenadores extranjeros.

“Es una moda que yo espero que este pasando porque quiero que a los técnicos nos miren por las capacidades y no por las nacionalidades”, le dijo este miércoles García a GolCaracol.com

¿Cuáles son las sensaciones de volver a entrenar después de dos años y medio?

“Muy buenas. Tengo muchas ganas de este nuevo reto, de enfrentarlo y poner en práctica todas las cosas que he aprendido en este tiempo que llevo preparándome”.

¿Qué objetivos tiene con Pasto?

“Sostenernos, ser regulares e intentar ser protagonistas. Para nadie es un secreto que no tuvieron un buen año, entonces toca hacer un cambio completo”.

¿Cómo va a lograr cumplirlos?

“Es un equipo que hay que remodelar bastante y va a requerir de mucho trabajo para cumplir con los objetivos”.

¿Fueron fáciles las negociaciones para su llegada?

“Me llamaron, hablamos, me reuní con la junta y ayer (martes) mismo firmamos”.

¿Cómo se ha preparado durante este tiempo?

“Viendo muchísimo fútbol colombiano y del mundo. He estado en contacto con varios entrenadores, he ido a congresos como asistente y como ponente. Todo eso me ha ayudado para aprender y abrir mis ideas”.

¿Y cuál fue la enseñanza o la persona que más le marcó?

“Últimamente he estado hablando con Carlo Ancelotti y Diego Simeone, pero el que me marcó y con quien nunca voy a dejar de dialogar, es con el ‘Bolillo’, mi maestro”.

