Las frías estadísticas que condenan al Millonarios de Miguel Ángel Russo

El equipo capitalino no pasa por su mejor momento en la Liga Águila-II y lo que más preocupa es no haber ganado ni un solo partido de local, aspectos que comprometen la clasificación a la siguiente ronda.

Millonarios, dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, posee números que no favorecen al equipo, que en el semestre anterior no clasificó a los cuartos de final y que intenta no repetir esa historia en la Liga Águila II 2018.

En GolCaracol.com hicimos un análisis del rendimiento del equipo capitalino y lo que le queda por disputar en la Liga Águila-II 2018, en búsqueda de lograr ingresar al grupo de los ocho primeros.

Sin victorias de local

Para los ‘embajadores’, el estadio El Campín era un fortín, donde se hacían fuertes y conseguían sumar de a tres puntos, sin embargo, en lo que lleva corrido de la Liga no ha sido así. De los seis encuentros que ha jugado en condición de local no consiguió ninguna victoria, empató en cinco oportunidades (Chicó, Cali, Junior, Rionegro y Once Caldas), y tiene una derrota contra Medellín.

Números de visitante

Es el único panorama que favorece a Millonarios, ha disputado cinco encuentros, con un saldo de tres victorias (América, Patriotas y Jaguares), un empate (Nacional) y una derrota (Alianza Petrolera).

Rendimiento actual

Rendimiento del 45.45% en las once fechas disputadas, con 15 puntos logrados de 33 posibles.

Escasez de goles de los delanteros

Ayron del Valle - tiene solo dos goles, y fueron en el mismo partido, en el triunfo 0-2 frente al América.

Gabriel Hauche – dos goles, uno en la primera fecha frente a Boyacá Chicó y el otro frente a Once Caldas.

Roberto Ovelar – el paraguayo se encuentra lesionado y solo ha marcado un gol, fue en la victoria 0-2 sobre Patriotas.

Un defensa es el goleador del equipo

El capitán Andrés Cadavid es el futbolista que más tantos tiene en el semestre con el equipo capitalino. Se ha reportado en cuatro ocasiones. Rionegro, Jaguares, Junior y Once Caldas, a estos dos últimos les marcó de penalti.

Lo que le queda a Millonarios

Cuatro partidos de visitante (Bucaramanga, Pasto, Envigado y Huila)

Cuatro de local (La Equidad, Leones, Tolima y Santa Fe).