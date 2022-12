“Las horas previas a una final son difíciles, pero en el partido todo cambia”: Yhonny Ramírez

El volante, quien fue un baluarte importante en la consecución de la estrella 14 de Millonarios en 2012, habló con GolCaracol.com acerca de aquel título, su puesto en ese equipo y el plantel actual dirigido por Miguel Ángel Russo.

Yhonny Ramírez es uno de los jugadores más recordados por la hinchada de Millonarios debido a que, aunque a su llegada al elenco capitalino tuvo que reemplazar a Rafael Robayo y esto le costó encontrar la titularidad con el técnico venezolano Richard Páez, demostró todas sus características con la casaca azul.

Por su entrega, tesón y solidez en el mediocampo, Ramírez empezó a abrirse camino en la titular y fue una pieza importante para Hernán Torres, entrenador que llegó para el 2012-II e inmediatamente logró la anhelada estrella 14 para los hinchas de Millonarios.

¿Qué fue lo más importante que dejó Hernán Torres en ese plantel?

“Hay que destacar también el trabajo que hizo Richard Páez, el dejó un equipo consolidado, él consiguió la Copa Colombia en su momento y Hernán nos dio solidez y trajo refuerzos importantes como Wason y Román Torres, eso ayudó a potenciar el equipo para que subiera su nivel y mejoráramos en más aspectos y fue todo ese proceso para conseguir el gran título a punta de orden. Hernán es un trabajador, un luchador y eso lo transmitió y pudimos adaptarnos a lo que él quería”.

El Medellín fue un rival que complicó demasiado, ¿qué fue lo que más se les dificultó de aquel rival?

“Lo que más nos complicó del Medellín es que en la final de ida no pudimos marcar y tuvimos varias opciones y fuimos merecedores de ponernos arriba en el marcador, cuando ellos fueron a Bogotá, fueron a guardarse, a defenderse y a contragolpear y el trabajo nos lo hicieron muy difícil. Tenían un técnico complicado como lo es el ‘Bolillo’ Gómez, quien es inteligente y sabe manejar esas circunstancias, Afortunadamente la suerte en los penales fue para nosotros, porque el partido fue muy difícil”.

¿Qué recuerdos tiene usted de esa final?

“Me dolió no poder terminar la final porque me rompí una costilla, pero la alegría de la gente, el ambiente antes de llegar al estadio porque parecíamos campeones y con la efusividad de la gente eso se vio reflejado cuando conseguimos el título”.

¿Cómo se abrió paso para alcanzar la titular en Millonarios?

“Cuando me llevaron a Millonarios, era para reemplazar a Rafael Robayo, el venía de hacer varios goles en la temporada anterior. Cuando yo llegué me pusieron a hacer el mismo trabajo de ‘Rafa’ pero yo era un jugador diferente, con más orden y más ubicado. Cuando llegó Hernán fue el momento en el que me consolidé con mis características, lo di todo, la fortaleza y la actitud para poder ayudar siempre al equipo a conseguir ese logro”.

¿Cómo son las horas previas a la final?

“Son horas muy difíciles, mucha ansiedad, cargábamos el peso de 24 años sin que Millonarios consiguiera el título, pero cuando llega el partido se tiene que ir todo eso y concentrarse en el objetivo”.

¿Cuál es su opinión sobre Miguel Ángel Russo y el actual plantel de Millonarios?

“Russo es un técnico que ha hecho de Millonarios un equipo fuerte, aguerrido, con características de juego interesantes y sus jugadores han calcado esa mística y trabajo de él. Han callado bocas, todos en Colombia pensaban que los finalistas iban a ser otros y Millos llegó a la final. El proceso que están haciendo lo están consolidando y esperemos que se cumpla a futuro”.