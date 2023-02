"Las mejores horas para jugar fútbol en Bogotá son entre las 6 de la tarde y 9 de la noche"

Después del empate a cero goles en el estadio El Campín entre Santa Fe y Unión Magdalena, del domingo pasado en Bogotá, el experimentado jugador Álex Mejía tuvo fuertes palabras al reclamar por el horario en el que se programó dicho compromiso del fútbol colombiano.

Y precisamente para hablar de dicho tema, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron al profesor Hernando Arias, una autoridad en la preparación física.

"Hay cierta razón en lo que dice Alexander Mejía, normalmente la presión que se mide por presión barométrica y cuando no se dispone de eso se puede hacer un cálculo entre la altitud y la temperatura. Si a mediodía está más alta la temperatura, la presión barométrica baja un poco más y por tal razón es más difícil la oxigenación. Mejía tiene razón que cuando la temperatura es más alta en Bogotá es más difícil. En altura lo mejor es jugar de noche cuando la temperatura es más baja. Si hay razón de pensar que se afecte él", explicó Arias de entrada en la charla con el equipo periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet.

Y agregó, "En la Paz y Quito no se pudieron jugar más a las 12 del día por condición médica de la FIFA. Los partidos se programan después de las 4 de la tarde por esas razones".

Por otro lado, se refirió a cuál es la mejor hora para, "la noche es mucho más propicia en cualquier parte, donde hace calor, porque la temperatura no es tan alta, y es mucho más agradable. La mejor hora es de 6 a 9 de la noche. Jugar en la tarde en Bogotá y con la contaminación alta también juega en contra del atleta".

¿Qué dijo Alexander Mejía en rueda de prensa?

"Valorar todo el esfuerzo de los muchachos, darnos crédito, porque no es fácil venir a jugar acá y un horario poco habitual, un horario a las 2 de las tarde, es muy complicado; hay que sentarse a revisar, la gente que manda en el fútbol, las que nos orienta para que se vea un mejor espectáculo, jugar a las dos de la tarde acá en Bogotá es totalmente difícil. Ya entrando en materia, el equipo estuvo bien en defensa, serio, compacto, chances claras de gol: los penales, los dos remates al arco por arriba, circulaban la pelota, pero no nos hacían tanto daño, jugaban la intención. Hoy el fútbol es tan relativo, digamos así, que al final se pudo ganar con pocas chances. De ahora en adelante todo vale para nosotros, como se los dije a los muchachos cuando llegué acá, que no teníamos que pensar en el descenso, sino en clasificar, y este tipo tiene potencial, tiene jugadores para poder clasificar", manifestó el capitán de Unión Magdalena.