Las polémicas no paran en el fútbol colombiano: "El descenso se define en 40 fechas, no en 20"

El fin de semana pasado fue agitado entre los clubes del fútbol colombiano adscritos a la Dimayor. Primero porque se dio la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia y segundo, porque se marcaron los caminos y se definieron los sistemas de campeonato de Liga y Primera B para la vuelta a la competencia, en medio de la pandemia del coronavirus que tiene en receso la competencia desde el pasado mes de marzo. Este lunes, en ese aspecto y según la decisiones tomadas, Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, abrió una nueva polémica en el tema del descenso.

"No quieren votar el tema del descenso y quieren dejarlo así. Como premio ascendemos y peleamos 40 fechas para no descender, nosotros no aceptamos ni 39 ni 38, eso no tiene sentido. Ahora acá se van a jugar solamente 20 fechas. No quieren entender que debemos defender nuestros derechos que ganamos en franca lid en el terreno de juego. Siempre tres o cuatro somos los que estamos pendientes y peleando por el descenso, a los demás no les puede afectar en una votación, ni les interesa , ni les importa. Obviamente que ese tema lo demandaré ante todas las instancias nacionales e internacionales", afirmó Pimentel, quien escribió en su cuenta de Twitter.

En este momento, los equipos que están amenazados en el tema del descenso son Chicó, Pereira y Jaguares de Córdoba. Con un poco de distancia están Envigado, Patriotas y Pasto.

De momento, para el próximo 7 de agosto se citó una nueva asamblea extraordinaria de la Dimayor, pero aún no se conoce el orden del día y si será revisado y votado el tema del descenso.