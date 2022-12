Las posiciones en las que Alberto Gamero pidió los refuerzos para su Millonarios, de cara a 2020

Enrique Camacho, presidente de los 'embajadores', habló este martes de las necesidades que observó el nuevo entrenador para la conformación del plantel, para el próximo año.

Además de la multitudinaria y extensa rueda de prensa de presentación de Alberto Gamero,

en la mismo contacto con los medios capitalinos también tomó la palabra en varias oportunidades Enrique Camacho, presidente de Millonarios.

Y el máximo dignatario de los azules se refirió abiertamente a las posiciones en las que el nuevo entrenador solicitó refuerzos.

"Queremos reforzar la defensa. Millonarios tuvo problemas con los centrales. Estamos buscando volante mixto y 10, queremos traer dos extremos y estamos en la expecttivs de no traer por traer, si vamos a traer porquito, que sean jugadores que vengan a jugar. Acá hay una buena base", indicó Camacho.

Alberto Gamero: “En Millonarios quiero hombres, obreros que dejen la vida en la cancha”

También se tocaron casos particulares como los de Román Torres y Fernando Uribe. Acerca del caso del defensor panameño, el que tomó la vocería fue el profesor Gamero, quien afirmó que "he tenido el conocimiento de lo de Román, yo no voy a descartar posibiodades porque tiene la categoría de jugar en cualquier equipo. Hoy no puedo decir que esta contratado, es una posibilidad".

Mientras que del delantero que se encuentra en Santos, de Brasil, el dirigente comentó que "con Uribe hablamos con frecuencia, es un jugador que tiene una asignacion laboral maravillosa y Millonarios no puede competir con esos salarios. Hay mucha comunicacion, pero toca definir la situación económica".

Otro de los nombres que se tocó fue el de Mauricio Duarte, lateral izquierdo del Cúcuta, quien quedó descartado e iría al fútbol argentino.

Pero no solamente en el banquillo y en la plantilla se vienen ajustes, en la parte dirigencial se confirmó la salida del director deportivo Norberto Peluffo y en su reemplazo estará a cargo de Ricardo 'Pitirri' Salazar.

Se espera que en las próximas semanas se vayan confirmando las noticias en el cuadro 'embajador', que nuevamente ilusionó a sus seguidores por la llegada de un hombre de la entraña como Gamero para el banquillo técnico.





