"Las puertas de Millonarios están abiertas, regresar no es una idea lejana": Rafael Robayo

El jugador, quien se tomó un semestre de descanso, habló con GolCaracol.com. Se cansó del fútbol, necesitaba tiempo con su familia, pero ya está alistándose para regresar a la cancha. No le gusta como juega el equipo de Russo.

En los últimos años es difícil encontrar un jugador de Millonarios más emblemático que Rafael Robayo. Su carácter y entrega con la camiseta del equipo hizo que se ganara la cinta de capitán, el respeto de sus compañeros y el cariño de los hinchas. Hoy, alejado de las canchas luego de su sorpresiva decisión a comienzo de año de no continuar, explica por qué colgó temporalmente los guayos, en qué ocupa su tiempo y qué planes tiene para el futuro.

¿A qué se ha dedicado durante estos meses?

He aprovechado el tiempo libre con mi familia y mis amigos, descansando y tomándome un tiempo. También me he dedicado a otros temas laborales, como inversiones en negocios que no tienen nada que ver con el fútbol.

Tiempo atrás era difícil imaginarse a un jugador de fútbol que pensara en negocios e inversiones…

Sí. La verdad es que los futbolistas colombianos estamos muy novatos en ese aspecto. No hay muchos que se proyecten para cuando les llegue el momento del retiro. Viven mucho el día a día y no piensan en el futuro.

Entonces, ¿se puede decir que se alejó del fútbol?

No. Aún no. Yo me entreno en las mañanas, y durante dos o tres días hago doble jornada para mantenerme. En estos meses de vacaciones he armado equipos con los amigos y he tratado de tener competencia para estar listo cuando me llegue el momento del regreso.

¿Cuál fue el verdadero motivo por el que no está jugando este semestre?

El fútbol profesional maneja un estrés muy alto. Yo había perdido la diversión y creo que era necesario tomar un descanso porque uno está muy pendiente del partido del fin de semana, de los entrenamientos, de los eventos con las marcas y con el club. Luego uno se da cuenta que tiene familia, hijos, amigos y una vida que está dejando de lado.

Usted habla de estrés, pero lo que se ve desde afuera son lujos y fama…

Una cosa es pensar solo en lujos y fama, pero esas cosas pasan a segundo plano cuando uno se retira. Si uno como jugador hace las cosas bien deja una huella y la gente lo recuerda. Hay que disfrutar de las personas en el tiempo justo.

¿Le gustaría regresar a Millonarios cuando su descanso termine?

Millonarios es mi casa y tengo las puertas abiertas porque la decisión que se tomó no fue por parte del club. Por el contrario ellos querían que siguiera estos meses.

¿Eso significa que hay opciones de regresar para el otro torneo?

Sé que las puertas están abiertas en el club y regresar no es una idea lejana, pero ahora no estoy pensando en un equipo u otro. En mayo, cuando se empiece a mover el mercado tomaré una decisión.

¿Ha visto los partidos del equipo este semestre?

Sí. He estado más cerca como hincha.

Como hincha puede opinar de Millonarios. ¿Qué le parece como juega?

Veo un equipo muy vertical en el estilo de juego y muy rápido, pero le falta un poco de tenencia de balón. En las últimas fechas se ha notado la falta de opciones de juego, pues si nos tapan las bandas no tenemos cómo resolver. Ahí es donde también falta el juego corto. En la parte física tiene un trabajo muy bueno porque eso se ve en la intensidad de juego y cuando presiona.

Entonces, ¿le gusta como juega Millonarios?

Sinceramente no me gusta porque le falta el juego corto, que es lo bueno que tiene el fútbol colombiano y lo que también muestra la Selección. Por eso no me gusta mucho este Millonarios.