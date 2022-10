Las razones que movieron a Nacional para nombrar a Paulo Autuori como su nuevo técnico

Desde este jueves en Atlético Nacional comenzó una nueva era con la presentación de Paulo Autuori ante los medios de comunicación de la ciudad de Medellín. Aparte del experimentado entrenador brasileño, también estuvo presente Mauricio Navarro, presidente del cuadro antioqueño, quien realizó una introducción con respecto a las razones que movieron a los directivos a realizar tal contratación.

"Buscábamos un entrenador que tuviera experiencia y conocimiento del fútbol a nivel local e internacional, habiendo jugado Copa Libertadores y Sudamericana y que las hubiera ganado; también que supiera del medio colombiano y más si conocía a Atlético Nacional; además un entrenador que tuviera una experiencia y edad que nos facilitara tener un proceso de mínimo dos años. Si el técnico hubiera sido joven, hubiera usado a Nacional como un trampolín", expresó Navarro inicialmente.

Publicidad

El dirigente, que es relativamente nuevo en su cargo tras sustituir a Emilio Gutiérrez, también hizo claridad con respecto al tiempo de la vinculación con Autuori. Así agregó que "el profesor tiene contrato por dos años, hasta diciembre de 2024. Los que estamos tomando esta decisión, entendimos que Paulo Autuori era el elegido, proveniente de Internacional de Porto Alegre, que en la actualidad es segundo en Brasil".

Dicha determinación implica que Pedro Sarmiento se marche, ya que estaba en calidad de interino desde el 6 de septiembre pasado cuando se decidió la salida de Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, algo que no ha dejado de causar controversia en un sector del periodismo e igualmente entre algunos de los aficionados de los verdes.

Publicidad



Sin embargo, el presidente Navarro opinó que ha recibido comentarios positivos por la contratación de Paulo Auuori. "Me ha dejado contento que mucha gente del fútbol y en la interna de Atlético Nacional han dicho que la decisión fue buena y que es una persona respetuosa, que ve bien el fútbol, es líder y nos guiará. Sentimos que, desde la parte directiva, que el proyecto de Paulo Autuori que empezó en 2018 y se suspendió en 2019, no había llegado ni a la mitad de lo que se quería hacer. En ese momento tuvimos la dificultad del TAS y no pudimos contratar los hombres que queríamos. Aún así potenció a Sebastián Gómez, Brayan Rovira y Nelson Palacio. Ese proyecto no fue fallido, sino que se suspendió en el momento que podía dar resultados", argumentó el Presidente de Nacional.

Ahora se espera que Autuori asuma su cargo, comience a trabajar y empiece a delinear su proyecto, todo en medio de lo que significa la lucha por la Liga II 2022 del fútbol colombiano.