Las últimas noticias sobre la vuelta del fútbol colombiano: los equipos, sin concentraciones

En el fútbol colombiano todos están expectantes con los pasos siguientes de cara a fijar la fecha en la que volverá la Liga, en tiempos de la pandemia del coronavirus y en medio de la nueva normalidad que se vive en nuestro país.

Y en ese aspecto, Javier Hernández Bonnet entregó algunos detalles luego de consultar fuentes del Gobierno Nacional. "No hay dinero para hacer concentraciones largas. Todo parece indicar que definitivamente, y me lo confirmó una fuente cercana al Gobierno y tras facilitar la reactivación económica, no se tendría inconveniente de que se termine el campeonato", dijo Hernández Bonnet.

"No se darán concentraciones, sino con los equipos viajando en vuelo charter, se ahorran el hotel y se evitan encapsulado al equipo", agregó el director general de Gol Caracol.

Hernández Bonnet cerró su intervención asegurando que "en el gobierno están dispuestos a colaborarle al fútbol, porque saben que hay inconvenientes económicos serios".

Los equipos profesionales de nuestro país vienen entrenando, a la espera de la autorización definitiva para las prácticas colectivas y en la Dimayor están a la expectativa de fijar la fecha para la vuelta de la competencia y el sistema de juego.