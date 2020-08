"Le agradecemos a las autoridades de Pacho para que hagan justicia tras el balazo a Norbey Salazar"

View this post on Instagram

Norbey Salazar,exjugador de Santa Fe, fue baleado en Pacho y se encuentra hospitalizado Fuentes consultadas por GolCaracol.com, confirmaron que el hecho se presentó este domingo en territorio cundinamarqués y que el volante se encuentra en el Hospital San Rafael. A continuación la versión de los hechos de su hermano, Walter Salazar.