¿Le alcanzará a Fernando Uribe para llegar al partido entre Millonarios y Santa Fe, del sábado?

En Millonarios viven dulces momentos en el arranque de la Liga II del fútbol colombiano, gracias a los tres triunfos en el mismo número de fechas y el liderato con 9 puntos, al igual que Bucaramanga. Sin embargo, luego del triunfo 0-2 sobre Once Caldas, causó preocupación con Fernando Uribe, quien salió lesionado promediando el minuto 70.

El atacante de los azules sufrió una dura entrada de parte del uruguayo Fabrizio Buschiazzo y terminó con una contusión en su pierna derecha.

Y sobre ese tema, Alberto Gamero habló con el equipo de trabajo de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y entregó hace pocos minutos detalles de lo sucedido.

"De Uribe el parte médico no es grave, ya me dijeron que no va a estar contra Alianza Petrolera, por Copa el miércoles en Barrancabermeja. Vamos a darle recuperación para que pueda estar el sábado en el clásico. Es una contusión, vamos a bajarle eso durante la semana", dijo Gamero ante la pregunta de Nelson Enrique Ascencio.

Además, de eso, el entrenador de los 'embajadores' agregó que "hay que pensar en el partido en Barrancabermeja. No hay tiempo. Hasta mañana vamos a entrenar allá en 'Barranca'. Pensamos en recuperar a los jugadores con dolencias, pensando también en el juego del sábado (con Santa Fe)".

Ahora, el cuerpo técnico deberá definir en las próximas horas el grupo de jugadores viajeros para enfrentar a Alianza Petrolera y ya posteriormente poner la mira en el clásico con Santa Fe, que será el sábado 7 de agosto, a las 8 de la noche en El Campín, por la cuarta fecha de la Liga.