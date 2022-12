"Le pedimos al presidente Vélez la dimisión, que nos permita a los dolientes del fútbol resolver"

Esas palabras de César Guzmán, máximo dirigente de Patriotas, se las entregó este martes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de conocerse una carta dirigida al presidente de la Dimayor.

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el dirigente deportivo César Guzmán respondió una serie de interrogantes sobre la misiva enviada al ente rector del fútbol colombiano y en particular a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, a quien le pidió la renuncia después de los, según él, incumplimientos y de superar los límites y los plazos dados en una asamblea de socios del pasado 11 de marzo.

* El dinero de la televisión

“No ha llegado, ni llegara”.

* Solicitud de renuncia a Jorge Enrique Vélez

"Por los incumplimientos, de manera respetuosas le pedimos al presidente Vélez para que presente su dimisión, que nos permita a los dolientes resolver, tratar de enderezar el camino en la Dimayor".

* La solicitud fue grupo o solo Patriotas

“La carta es presentada de manera personal, y nosotros tenemos coincidencias con muchos presidentes. Las coincidencias van en que las ejecuciones no son acertadas. Hay algo que pasa y es que otros presidentes lo respaldan a muerte, como se dice. No tenemos nada personal contra el presidente, pero encontramos situaciones que no son. Los contratos han sido un absoluto fracaso, por eso es que le pedimos su dimisión para el camino sea otro".

* Hay votos con qué tomar una decisión con Vélez

“Yo no sabría decirlo. Espero que el Presidente Vélez tome un tiempo para leer mi solicitud. Espero se dé cuenta que este es el momento para que dimita”.