Leandro Castellanos: “Fuimos superiores y leales a nuestra idea de juego, pero no nos alcanzó”

Leandro Castellanos , arquero de Independiente Santa Fe , habló este domingo tras disputarse la final de vuelta del fútbol colombiano , en el que América de Cali se impuso 3-2 en la serie y se consagró bicampeón del rentado local.

“Es complejo hablar en este momento desde el duelo que tenemos, la ilusión y el sueño de ganar un título para Santa Fe, con un grupo que ha sabido recuperarse en momentos difíciles y llegar hasta este último partido que no es fácil. El dolor de haberla perdido en Cali con un muy mal partido de nosotros, que no encontramos las ideas y no hicimos en la cancha lo que nos mandaron hacer”, sentenció el golero de los ‘leones’.

Tras haber perdido el título contra el América de Cali, Castellanos dijo que “tenemos que pasar la página, ese es el fútbol, nosotros tenemos la claridad, sabiduría y carácter para asumirlo, en estos momentos tenemos más cosas positivas que negativas y tenemos que arrancar partiendo de ello”.

Finalmente, Castellanos analizó el partido de este domingo, en el que Santa Fe se impuso 2-0 pero la serie se la llevó América, tras lo hecho en la final de ida, en Cali, en donde anotaron tres goles.

“Fuimos superiores a nuestro rival, fuimos leales a nuestra idea de juego, se mostró lo que se ha trabajado con el profe, creo que reprocharnos el partido en Cali que ese es el que realmente nos hace perder la final. Si vemos el partido (de este domingo) desde afuera creo que Santa Fe fue dueño de las acciones, ganamos 2-0 pero no nos alcanzó”, concluyó Leandro Castellanos.