Leandro Castellanos y su opinión arbitral: “Se está aburriendo al hincha y el fútbol es más lento”

Y es que fueron un total de 12 tarjetas amarillas las que mostró el árbitro del juego en el estadio Libertad. Situación que no cayó bien, ni al guardameta, ni al entrenador Harold Rivera, quien también compareció en la conferencia ante los medios de comunicación.

Sobre el juego, el director ténico de los ‘cardenales’ indicó “Pasto jugó a lo que sabe hacer, a contratacar y nos cobró en una mala entrega nuestra. Aprovecharon las transiciones rápidas y nos cobraron. Nos falto claridad paras llegar el arico contrario. Pero pienso que las serie está abierta y esperamos algo mejor el domingo en El Campín”.

Pasto se hizo respetar en el estadio Libertad: venció 1-0 a Santa Fe, con discutido arbitraje

Ya del protagonismo de Hinestroza, el timonel dijo “a mí me parece que para los dos equipos el árbitro nos condicionó, quizá mas a nosotros y así es muy difícil porque así ya no se puede hacer el juego, caso Andrés Pérez, Fainer Torijano. Nos condiciona bastante. Se paro el juego, se bajó el ritmo. A parte de eso los jugadores no pueden competir de tu a tu. Es un tema que habrá que revisar por parte de las personas que manejan ese aspecto. No quiero decir que por eso se perdió el partido”.

Ahí intervino Castellanos, quien señaló de la incidencia arbitral “estamos haciendo el fútbol más lento aún, estamos parando el fútbol, estamos aburriendo al hincha. El hecho de parar tanto el partido va en contra del espectáculo, hace que no sea como uno quiere”.

Jhon Hinestroza, el árbitro que se hizo tendencia en redes sociales

Publicidad

Nuevamente Rivera, de cara al futuro añadió “hay que mejorar en el aspecto de atacar mejor. La idea es tener un equipo más corto en Bogotá y generar mas opciones de gol para convertirlas. Nos hizo falta claridad”.

La vuelta se jugará el próximo domingo 29 de noviembre, en el estadio El Campín.