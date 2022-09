Léider Preciado: "A Millonarios lo voy a ver mal porque Santa Fe le va a ganar"

Este sábado se vivirá una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe , en un duelo válido por la jornada 10 del fútbol colombiano. A propósito de este vibrante duelo, en GolCaracol.com hablamos con Léider Preciado, uno de los máximos artilleros del derbi con 15 tantos, para que nos de sus impresiones de este encuentro entre los clubes de la ciudad de Bogotá.

¿Cómo ha visto a Santa Fe desde la llegada de Alfredo Arias?

"Santa Fe ha tenido mejoras tanto en la parte colectiva que es el fútbol, como la parte emocional porque muchos jugadores tienen que mostrar su juego y el 'profe' llegó a inculcar lo que realmente quiere. No le importa nombres, sino quien quiera salir a luchar y pelear por esta camiseta. Y eso se ha visto reflejado".

¿El clásico es un partido diferente ?

"Yo todos los partidos los sentía, pero cuando salía a la grama de El Campín y miraba esas gradas rojas y azules, sentía esa adrenalina indescriptible, para mí eso era el partido que uno nunca quiere perder, porque si miras a la hinchada lo que quieres es que salga a disfrutar después de haber ganado el clásico y tu vas a tú casa también a disfrutar. Si pierdes un clásico, te deja un dolor que dura mucho más que una semana. Entonces eso me daba una energía adicional para salir y luchar por esa 'roja'".

¿Los clásicos que se juegan ahora son diferentes a los que usted jugó?

"Los clásicos todos son iguales, pienso que ningún jugador va querer salir a perder un clásico o relajarse, pero siento que los clásicos de antes se vivían con mayor ganas y mayor actitud".

¿Cómo ha visto a Millonarios este semestre?

"Para ser sincero los únicos partidos que miro hoy por hoy son los de Santa Fe, pero de Millonarios no. Todos dicen que juega bien, pero no he visto un partido de ellos. El primero que veré será este sábado y lo voy a ver mal porque Santa Fe le va a ganar."

¿Santa Fe tiene con qué vencer a Millonarios que es líder indiscutible?

"Pero lejos. Es que Santa Fe tiene esas ganas, ese entrenador que vino a imponerles ese sentido de lucha, porque el fútbol también es de lucha. Además tiene grandes jugadores como 'La Roca' Sánchez, que además de estar vigente es un gran líder. Hay que creer que Santa Fe le puede ganar a Millonarios, tenemos que creérnosla".

¿Qué consejo le daría a Wilson Morelo quien actualmente tiene 'el arco cerrado'?

¿Yo darle consejos a Morelo ? Noo, Morelo es un goleador, tanto en Santa Fe como en otros equipos. Wilson sabe que en estos momentos lo más importante es la tranquilidad y la confianza que uno tiene en sí mismo, que uno sepa que la que tenga la va a meter, control y ‘taponazo’. Yo sé que Morelo, con ayuda de Dios, vuelve y se le abre el arco este sábado frente a Millonarios".

¿Qué puede decir sobre la importancia de la hinchada en un clásico?

"La mejor forma de vivir los clásicos es cuando la mitad del estadio es roja y la otra azul. Cuando el estadio está lleno para mi es lo mejor, lo que la hinchada tiene que hacer es tener esa responsabilidad de sin importar el resultado, tienen que asimilarlo de la mejor manera. Sentir que El Campin se mueva y que La Guardia salte y que los de Millonarios canten es una locura. No me preguntes eso porque me dan ganas de llorar, me transformo".