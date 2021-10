Léider Preciado: "Este es mi primer título, lo celebré como un niño, como si fuera futbolista"

En Independiente Santa Fe todo es alegría y se debe al título obtenido el pasado miércoles frente al América de Cali. Los 'cardenales' se impusieron 5-3 en el marcador global y conquistaron su cuarta Superliga.

Uno de los artífices para la consagración de este título fue Léider Preciado, histórico goleador del cuadro capitalino con 127 anotaciones en 242 partidos, y quien hoy hace parte del cuerpo técnico que está a cargo del estratega Grigori Méndez. El 'Tuntún' es el entrenador de delanteros.

Cabe mencionar que, a pesar de ser uno de los ídolos de los 'leones' y haber dejado una gran huella en el corazón de los hinchas del rojo, Preciado nunca logró levantar un título en su etapa como futbolista, sino hasta ahora, cuando desempeña otro rol en la institución.

Por ese motivo, Gol Caracol se puso en contacto con Léider, quien habló de cómo se preparó Santa Fe para la Superliga después de la dura derrota 2-0 contra Millonarios, previo al choque con América; sus sensaciones tras conquistar el título y los objetivos que tiene trazado el 'león' para lo que se viene, en lo que resta del segundo semestre.

¿Cómo se preparó Santa Fe para la final?

"El profe Grigori planificó un trabajo de recuperación y mental, que eso es fundamental en una final y los muchachos lo tomaron de la mejor manera, por eso se vio un gran partido de Independiente Santa Fe".

No ha sido el mejor semestre para el 'cardenal', ¿Cómo quedó el ambiente, tras el levantar la Superliga?

"Estamos contentos porque es un nuevo título que se consigue; la verdad, para mí, el primero con la institución a la cual quiero y me ha dado todo ese cariño, el equipo lo asumió con alegría y responsabilidad, porque aún falta mucho para el objetivo primordial, que es clasificar a los ocho".

¿Y para usted, Léider? ¿Qué tan especial fue conquistar este título desde su posición?

"Este título es especialísimo para mí, porque siempre quise estar en los títulos y celebraciones de Independiente Santa Fe, porque es la institución que me dio a conocer como jugador profesional, me lo dio todo y ahora me da la oportunidad de estar en el cuerpo técnico; acá es como mi casa, yo no había sido campeón y tenía esa tristeza, pero ahora que pude celebrar espero que vengan muchos más".

¿Cómo recibió el cariño de la hinchada?

"La hinchada siempre me ha dado cariño, este es mi primer título, lo celebré como un niño, como un futbolista. Para ser sincero, no lo veía como entrenador ni del cuerpo técnico, lo celebré como si fuera un jugador porque siempre lo soñé, siempre lo quise".

¿En qué piensa ahora Santa Fe?

"Este título es importante, sube el ánimo y el ego, a Santa Fe le sirvió para estar tranquilo y feliz. Este es un equipo grande y lo que hoy se mira es entrar entre los ocho (en Liga), hay equipo y hay trabajo, en eso pensamos".