Léider Preciado: "Millonarios tiene un equipo consolidado, pero los clásicos hay que jugarlos"

Léider Preciado fue sinónimo de goles en la ofensiva de Santa Fe y cada vez que el clásico contra Millonarios se jugaba, el oriundo de Tumaco, Nariño, no desentonaba y prueba de ello fueron los 15 goles que le marcó al 'embajador'. Sin duda eso es lo que más recuerda de los enfrentamientos frente a su tradicional rival, como lo dejó entrever en charla con Gol Caracol.

El exgoleador del 'león' analizó el presente del equipo rojo capitalino, de las figuras del actual plantel que dirige Pablo Peirano. Reconoce que el azul llega un poco mejor para el partido de este sábado a las 4:00 de la tarde en El Campín, pero que "los clásicos, son clásicos y hay que jugarlos".



"Pienso que Santa Fe ha tenido en el último tiempo jugadores de peso en la ofensiva, caso de Wilson Morelo, de Hugo Rodallega y otros, pero hoy por hoy nos fijamos en lo defensivo en todo lo que puede hacer el equipo. Ahí estamos cerca de clasificación, pienso que ganándole a Millonarios podemos entrar a los ocho, y creo que a veces hay que meterle positivismo al equipo", analizó Léider Preciado para este portal.

Léider Preciado en uno de los clásicos entre Santa Fe y Millonarios que disputó. Colprensa

Santa Fe no ha podido consolidar en el último tiempo un proyecto deportivo, y a raíz de ello, los entrenadores han durado. Ante esta presente, Léider Preciado le dio un espaldarazo al presidente 'cardenal', Eduardo Méndez.

Publicidad

"La verdad, en esas situaciones no hablo porque no me compete, la verdad soy un hincha, un trabajador, al cual le debo mucho respeto a la institución y siento que si Santa Fe no se ha consolidado es porque el club está pasando por un momento económico bastante difícil, el cual uno como hincha y trabajador lo ve que es difícil la situación; un respaldo también al presidente porque hace las cosas el mayor anhelo y amor para sacar esta institución adelante. Sé que tuvimos grandes figuras en un pasado, pero con dinero todo se puede", sostuvo el tumaqueño.

¿Cómo ve a Santa Fe para el clásico en El Campín?

"Todos los clásicos son difíciles, porque no hay clásicos el cual uno lo vea fácil. Llevábamos muchos años sin ganarle a Millonarios y el pasado clásico lo pudimos ganar, gracias a Dios. Ahora Millonarios viene en alza, tiene un equipo muy consolidado, tiene un entrenador que le han dado confianza como el 'profe' Gamero, pero los clásicos son clásicos y hay que jugarlos; se luchan esté en la posición esté y uno siempre sale a ganarlos".

Publicidad

¿Qué equipo llega mejor posicionado al clásico de este sábado?

"Hoy todos sabemos que Millonarios está uno o dos escalones por encima de Santa Fe , sabemos que tiene un equipo consolidado (Alberto Gamero), un técnico que ya tiene su forma y su estructura de juego y por ende es Millonarios el equipo que va mejor, pero los clásicos se tienen que jugar y como hincha queremos que gane Santa Fe".

Jugadores de Millonarios festejando triunfo contra Atlético Bucaramanga, por la Liga II-2023. Foto: Colprensa.

¿Qué recuerdos tiene de los clásicos que disputó con Santa Fe frente a Millonarios?

"Lo más positivo, los 15 goles que le hice a Millonarios; lo negativo creo que el día que me cantaron, cuando me hicieron el coro cuando murió mi hermano, pero del resto son cosas más positivas que negativas".

Publicidad

Los clásicos de ahora se viven con la misma intensidad de antes...

"Para ser sincero, creo que no. Antes los clásicos se vivían con mayor intensidad, se jugaban más con corazón, con ganas, no sé si va a doler esto, pero hoy son muy pocos los jugadores que tienen esa identidad por una camiseta, ese sentido de pertenencia por una camiseta; hoy no se ve eso, se ve por pelear por un trabajo; no por esa identidad y el corazón que uno le metía, la camiseta".

¿Quién pesará más en la ofensiva: Hugo Rodallega, en Santa Fe, o Leonardo Castro, en Millonarios?

Publicidad

"Millonarios tiene jugadores muy buenos y Santa Fe también. Sé que Hugo es un jugador que tiene mucha experiencia y Leonardo es un goleador, lo está demostrando y por eso su llamado a la Selección, pero Millonarios tiene jugadores de mucho peso como el caso de Macalister, que juega con ese amor para la camiseta de Millonarios. El clásico va a estar difícil".