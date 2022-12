Leny Maturana: “No se puede hablar de algo desastroso, le digo al hincha que tenga paciencia”

El entrenador encargado del Medellín, tras la salida de Alexis Mendoza, habló en rueda de prensa luego de caer goleado 4-1 a manos de Nacional. Afirmó que les faltó efectividad y que hablarán con los jugadores.

Leny Maturana, quien hasta este domingo fue el técnico encargado del Medellín, ya que Aldo Bobadilla tomará las riendas como nuevo entrenador, analizó lo que dejó la abultada derrota con Nacional.

“Si al principio hubiéramos definido las opciones de gol que tuvimos creo que me hablarían de otra manera del planteamiento. Nosotros salimos a atacar a Nacional, a incomodarlos, al ser efectivos, pero no lo tuvimos”, dijo de entrada.

Por otra parte, sobre las ausencias de dos jugadores importantes en el ataque, explicó que “Didier Delgado no podía jugar porque tiene algo serio en la rodilla, Déinner Quiñónes venía presentando fatiga muscular muy fuerte, tuvo que retirarse de tres entrenamientos, no estaba en condiciones de ser inicialista”.

Luego, Maturana dijo que no se puede negar que hay problemas en el interior del plantel, que ha influido en los malos resultados.

“Evidentemente algo debe estar pasando, no me voy hacer el que no. Pero hay que indagar, escuchar a los jugadores, reunirlos, encerrarlos en el camerino y que ellos expresen lo que está pasando para encontrar una solución. El hincha tiene todo el derecho a enojarse”, mencionó.

Además, dijo que “no se puede hablar de algo desastroso, Nacional llegó cuatro veces y marcó, nosotros cinco y no lo hicimos. Le digo al hincha que hay que tener paciencia, yo entiendo que ellos estén enojados, porque el clásico se vive diferente, hay que hacer al interior dl equipo algunas reuniones, ver lo que pasa.

Por último, fue corto al hablar del nuevo entrenador del Medellín, el paraguayo Aldo Bobadilla. “Ya viene el profesor Bobadilla, el va a tener la oportunidad de conversar para los jugadores, esa llegada va a ser buena para el equipo”, concluyó.