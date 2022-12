León Darío Muñoz: “Álvaro Montero fue como un hijo para mí, pero me traicionó y fue desleal”

De Álvaro Montero se ha venido hablando en las últimas semanas debido al interés que ha despertado en varios clubes del exterior. Incluso, su propio entrenador Hernán Torres confirmó que hay ofertas y por eso es muy factible que pronto deje de contar con el guardameta de 25 años.

Justamente en medio de todo esto, indagando sobre los inicios del futbolista guajiro, GolCaracol.com se encontró con el nombre de León Darío Muñoz, exfutbolista con un gran paso por Atlético Nacional y con varios años por el balompié brasileño, quien terminó siendo la persona que ayudó a Montero y, como contó él, le abrió las puertas en todos los equipos por donde pasó, antes de llegar al Tolima.

Después de esto, ambos cortaron todo tipo de relación, hecho que el propio Muñoz calificó de algo “desleal” por parte del arquero, que a corto plazo podría dar el salto al fútbol europeo.

¿Qué tipo de relación tiene con Álvaro Montero?

“Yo le ayudé por siete años de mi vida y él siguió con otra persona. Era como un hijo para mí, le ayudamos en todo lo que quiso; pero uno nunca puede obligar a la gente a que le regale su lealtad, ni que le regale nada. Me traicionó y claro que me dolió porque yo fui el que lo llevo a Nacional, Millonarios, Brasil y Argentina. Le ayudé desde que era un niño, pero bueno son las decisiones que cada quién toma”.

¿Entonces usted era el representante de Montero?

“Pues yo lo ayudaba en todo. Lo conocí a través de un contacto que tenemos en la Costa y que en ocasiones nos mandaba algunos talentos. Entonces Álvaro llegó y lo acogimos bien, de dimos todo lo que necesitaba. Como te digo, fueron siete años de estar a disposición de lo que quisiera. Ya después tomó la decisión de irse para el Tolima y se olvidó de todo lo que había hecho por él, pero bueno; cada uno con sus cosas”.

¿Por qué tuvieron que buscar posibilidades en Brasil y Argentina?

“El único equipo que creyó en Álvaro, en Colombia, fue Tolima. Ni Millonarios, ni Nacional vieron el talento que tenía y ahí perdieron la oportunidad de tener a un arquero de Selección Colombia, donde inclusive cuando estuvo en la Sub-20 yo estuve patrocinándolo”.

¿Mientras estuvieron juntos, cuál fue el momento más difícil?

“Sin duda la separación. Cuando él decidió seguir su carrera solo, fue muy duro para mí porque uno no espera eso de una persona que se quedó por mucho tiempo en mi casa, conoció a mis hijos, mi esposa y toda mi familia”.

Se le nota muy dolido, ¿podemos saber qué sucedió entre los dos?

“Obvio que duele, pero simplemente puedo decir que son decisiones de cada uno. Yo esperaba continuar contando con esa amistad, pero no se pudo. Álvaro se olvidó de sus inicios, ya que sea lo mejor para él”.

¿Qué hace hoy en día?

“Trabajo hace unos años en la construcción, como ingeniero civil. Alejado mucho del fútbol, la verdad muy poco me meto ya en esas cosas; por ahí un par de asesorías, con jugadores que quieren ir a Brasil, pero no más”.

¿Ese alejamiento del fútbol tuvo que ver en algo con lo de Montero?

“Pues uno no espera que le paguen así, pero trabajar en el fútbol no es fácil porque no todos los jugadores tienen buenos principios. Nunca me espere ese tipo de tratos. Pero hay que seguir adelante, seguro hay muchos otros jugadores que sí tengan la lealtad que él no tuvo”.

Montero, sin contestar GolCaracol.com se intentó comunicar este martes y miércoles con Álvaro Montero para conocer su reacción ante las palabras de León Darío Muñoz, pero no atendió los llamados.

