León Darío Muñoz: "Los clásicos entre Nacional y Millonarios no se ganan de nombre; son especiales"

Se escribe un nuevo capítulo del clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. Este domingo, en el marco de la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga colombiana II-2021, donde se conocerán los ocho clasificados a los cuadrangulares, se verán las caras en el estadio Atanasio Girardot, desde las 3:30 de la tarde.

Ambos equipos ya tienen su cupo asegurado a la siguiente fase. De hecho, los 'verdolagas' son primeros y nadie los puede desbancar. Caso contrario, con los 'embajadores', que necesitan sumar de a tres para no perder el segundo lugar y lograr ser cabezas de grupo, consiguiendo una cierta ventaja para el remate.

Sin embargo, si bien esos condimentos son importantes y juegan un papel fundamental, esta clase de encuentros siempre serán especiales y diferentes. Razón por la que, más allá de la situación de uno u otro, lo que más interesa es ganar para el cuerpo técnico, los jugadores, la hinchada y la institución en general.

Para conocer más de lo que significan estos enfrentamientos, en Gol Caracol hablamos con León Darío Muñoz, exjugador, que se desempeñó como delantero y vistió y anotó tanto con la camiseta de Atlético Nacional (1996/1997, 1998, 1999/2000 y 2007/2009) como con la de Millonarios (2011).

¿Cómo se viven estos partidos?

"Son clásicos y, por ende, muy esperados. De hecho, en mi concepto, es el clásico del que más se habla e impacto tiene en el fútbol profesional colombiano. Es un partido diferente y, como se dice popularmente, los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Uno siempre espera con emoción estos compromisos."

Desde la perspectiva del jugador, ¿Qué sentimientos se tienen?

"A todos los jugadores no gusta disputar esta clase de encuentros. Ojalá se viva un espectáculo que es lo primordial, tanto en la cancha como en las graderías. Además, los dos equipos están clasificados, pero con la necesidad de pelear y hacerse con los tres puntos, pensando en la tabla de la reclasificación."

¿Quién llega mejor?

"Nacional, pero los clásicos son aparte y hablar de favoritos es bastante complicado, ya que se afrontan de forma diferente y son partidos complicados. Ahora, en lo futbolístico y el presente, el 'verdolaga' tiene mejores jugadores que Millonarios. Hay que esperar; todo es inesperado, un misterio y se da lo mejor."

¿Qué recuerdo tiene de enfrentamientos contra Millonarios, vistiendo la camiseta de Nacional?

"En el año 2000, en el estadio El Campín, Atlético Nacional no le ganaba a Millonarios hace como 17 años; en dicha ocasión, ganamos 1-0 y tuve la oportunidad de hacer el gol de la victoria ese día. Fue un partido que me marcó y muy importante en mi carrera. Son vivencias que quedan en la memoria de la carrera de uno."

¿Y defendiendo los colores del 'embajador' contra Nacional?

"Fue una situación similar. Años después, llegué a Millonarios y, también en un partido en El Campín, entré en el segundo tiempo y puede marcar. Esa rivalidad existe y fue muy lindo haber vestido ambas camisetas, de dos clubes tan importantes y grandes de la Liga colombiana."

¿Ese gol con Millonarios, lo celebró?

"Claro. No estoy de acuerdo con esos jugadores que le anotan a su exequipo y no lo celebran. Es una falta de respeto con el club que le está pagando, uno le debe gratitud. El fútbol debe celebrarse y uno como goleador entiende que el deporte se mueve por goles. No sé si, ahorita, haya jugadores con pasado en uno u otro, pero hay que disfrutar estos partidos."

¿Con cuál sintió más presión o motivación: Nacional o Millonarios?

"Obviamente, Atlético Nacional porque es el equipo donde crecí, del que soy hincha y uno tenía la gran responsabilidad de anotar. Además, en Millonarios jugué poco, mientras que en el 'verde' fueron casi 10 años entonces ahí sentía presión y también motivación. Fueron épocas muy lindas."

Del paso por Millonarios, ¿Hay gratos recuerdos?

"Juegué poco, pero igual me siento orgulloso de haber jugado allí. Además, la gente me trató muy bien y se vivieron gratos momentos. La hinchada me apoyo y eso es importante para cualquier jugador porque, al estar respaldado, uno responde más en cancha que creo que lo terminé haciendo en aquella época."

¿Se anima a dar un resultado para el juego de este domingo?

"Atlético Nacional gana 2-1. El equipo de Alejandro Restrepo es complicado de describir y descifrar porque a veces uno ve a Jefferson Duque y hace goles increíbles, luego aparece Baldomero Perlaza sorprendiendo, también están los laterales que se proyectan bien y así. Ojalá prime el espectáculo."

Hablando de los delanteros y usted como conocedor de la posición, ¿Qué pasa en Millonarios que solo Fernando Uribe ha logrado rendir?

"Si se analiza, casis todos los delanteros del fútbol colombiano son jugadores veteranos. En Junior está Carmelo Valencia, en Nacional está Jefferson Duque, en Millonarios aparece Fernando Uribe, en Cali juegan con Teófilo Gutiérrez. Siento que es cuestión de darle oportunidad a los jóvenes, confiar en ellos, respaldarlos y acompañarlos en el proceso."

¿Dónde se desequilibran estos clásicos?

"Hay que estar mentalmente preparado, donde ojalá no tengas ningún dolor, rindas, estés preparado al 100%, te sientas bien físicamente y te hayas preparado como se debe. Son partidos que se juegan a un ritmo muy alto entonces cualquier mínimo detalle tanto positivo como negativo cuentan e influyen en el desempeño."

¿La jerarquía, nóminas o factores similares influyen?

"En estos partidos, no se gana de nombre. Usted puede ser el mismisimo 'Pelé', pero no está bien preparado, no tiene una buena mentalidad y no realizó un trabajo correcto, no va a ser relevante para su equipo y no ayudará a cumplir el objetivo. Todo depende de cómo esté cada jugador ese día y eso será fundamental para ganar."