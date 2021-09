León Darío Muñoz: “Nacional debe ser campeón por inversión y porque hace tiempo no gana nada”

Atlético Nacional pasa por un buen momento en el rentado local, aunque para algunos referentes como León Darío Muñoz, aún hay algunos aspectos por mejorar.

En charla con GolCaracol.com, el que fue campeón con los ‘verdolagas’ de dos campeonatos colombianos, dos Merconorte y una Interamericana, se refirió a la actualidad de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Muñoz fue muy crítico al referirse a lo que conoce, la posición de delantero, y espera que Atlético Nacional consiga un goleador, aunque actualmente estén Jefferson Duque y Jonathan Álvez.

¿Qué análisis hace del presente de Nacional?

“No es una sorpresa para nadie que Nacional venga pues haciendo un buen torneo, porque sabemos que el torneo colombiano no es el más fuerte, los equipos no se reforzaron mucho. Nacional es el único que invirtió en jugadores, que tiene un plantel amplio, y la idea es que lleguen a finales como es normal en Nacional y puedan pelear el título. Contando que los otros equipos no han tenido una inversión económica fuerte y eso ha facilitado las cosas”.

¿Cómo ve el trabajo de Alejandro Restrepo?

“Siempre digo que los grandes equipos no los hacen los entrenadores sino los buenos jugadores, no sé si a Restrepo le entregan un Huila tocaría ver más la calidad del entrenador, pero se ha visto trabajo, los jugadores están teniendo un buen rendimiento, pero yo pienso que la parte defensiva deja mucho qué desear, porque en las finales esas ventajas no se pueden dar. Al formar un elenco tan bueno como el de Nacional tienen que estar en torneos internacionales, pero eso se debe mostrar el trabajo del entrenador a nivel internacional”.

Para usted, ¿cuál es el mejor futbolista de este Atlético Nacional?

“Yo creería que Baldomero y Andrade son los jugadores que mejor andan, son de experiencia, mantienen un ritmo bueno, obviamente yo reitero que para Nacional el torneo en Colombia es simplemente una prueba para los torneos internacionales, esperemos que los torneos que se avecinen y puedan hacer lo mismo allí. Baldomero y Andrade son los que marcan mucha diferencia”.

¿Están obligados a ser campeones?

“¿Si no es así, cómo sería? Aunque Nacional necesitaría reforzarse atrás mucho más. No solo esta obligado a ganarlo por la inversión sino porque hace varios torneos que no gana nada, son más de 5 campeonatos que no gana nada. Tiene una nómina que supera tres o cuatro veces a los otros equipos, siempre está obligado a llegar a las finales, sino por la inversión en la cual tienen que destacarse y ganar”.

Usted conoce la posición, ¿cómo ve a los actuales delanteros?

“Duque es un goleador que tiene sus momentos, un jugador que hace 10 goles y seis son de penalti. Alvez deja mucho qué decir a veces, tiene un partido bueno, uno malo, uno a veces no sabe si es delantero o defensa. Creería que Nacional carere de delanteros y todo el fútbol colombiano, no hay un goleador que marque la diferencia, que tenga una regularidad. Nacional tiene que traer un delantero joven, bueno, que haga la diferencia. Duque es un veterano que todos conocen. Deberían traer uno que esté al nivel de los que ha tenido, como ‘Aristi’; yo como delantero que fui. Me parece que aún carecen de un goleador”.