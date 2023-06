León Darío Muñoz: "Nacional ha tenido más suerte que fútbol; Millonarios es el favorito a ganar"

Previo a lo que será el juego contra Millonarios, León Darío Muñoz, uno de los referentes de Atlético Nacional, además campeón, se refirió a lo que será esta gran final del fútbol colombiano, que prevé grandes expectativas para ambas escuadras por su gran e histórica rivalidad en el balompié nacional.

En una charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el exjugador ‘verdolaga’ analizó este compromiso, afirmando que para este encuentro los ‘embajadores’ tienen una leve superioridad sobre los antioqueños: “Yo no veo favorito a Nacional porque al cuadrangular final entró con muchas dudas, el partido pasado Millonarios debió salir beneficiado con el resultado”.

“Nacional tuvo más suerte que fútbol y yo creería que mañana es una oportunidad para que tape los encuentros pasados que no han sido los mejores, sin embargo, en ese sentido, Millonarios es el favorito”, sentenció León Darío, quien también afirmó que el conjunto antioqueño tiene un gran plus juegue donde juegue, y más para esta instancia definitiva : ”La afición es un incentivo muy grande para los jugadores de Nacional, tienen ese plus que en Bogotá los hará sentir de local, apoyándolos e incentivándolos como el partido pasado, a pesar de que fue amargo para el hincha”.

Sumado a eso, Muñoz le dio la derecha al estratega ‘verdolaga’ frente al esquema planteado el encuentro pasado, cuando decidió jugar con un ‘falso 9’: “Es que Nacional el único jugador que tiene adelante es Duque y él a veces sí y a veces no. También tiene al brasilero que no ha colaborado en nada en esta temporada”.

Millonarios y Nacional empataron 0-0 en la final de ida de la Liga I-2023, en el Atanasio Girardot. Twitter @MillosFCoficial

Publicidad

“Sumado a eso, tiene a Tomás que es un muchacho que viene en proyección, viene entrando y saliendo entonces jugar con un 9 definido, que no se ha definido quién es el nueve titular en Nacional, es una lotería para Autuori, aunque yo creo que sin delantero no se puede ganar un partido, hay que pensar en atacar y no esperar a que el rival se le venga encima como el juego pasado”, sentenció el referente del conjunto antioqueño.

*Otras declaraciones:

¿Cuál es la diferencia de un torneo largo a uno corto?

“El torneo es diferente porque tiene menos oportunidades en un torneo largo, hay que cabalgar todo el año y siempre estar ahí, pero en los torneos cortos te da la oportunidad que agarras ritmo de competencia y enfrentas a rivales que no son tan fuerte, Nacional tuvo un cuadrangular con los equipos más débiles, comparado al otro grupo y alcanzó a pasar con muchas dudas, sin embargo, estos torneos cortos se prestan para eso y Nacional mañana tiene una nueva oportunidad, tras un cuadrangular lleno de dudas”.

Publicidad

¿Qué sensación es levantar un título frente al ‘embajador’? ¿Qué tiene de diferente?

“Es la mejor alegría que uno le puede regalar al hincha, ganarle una final a Millonarios, ojalá se repita, aunque está difícil”.