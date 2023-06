León Darío Muñoz: "Si Nacional no clasifica sería la ratificación de que Paulo Autuori no es"

León Darío Muñoz es una voz autorizada para hablar de Atlético Nacional y su presente en los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano en este primer semestre del 2023.

Los 'verdolagas', que luchan por llegar a la final en el actual campeonato, dejaron pasar una gran oportunidad frente a Alianza Petrolera y ahora no les queda más que 'quemar todos los cartuchos' contra Pasto, en el Atanasio Girardot, para intentar lograr el objetivo de pelear por la estrella.

Los dirigidos por Paulo Autuori son segundos en el Grupo A con 9 puntos, las mismas unidades de los 'petroleros', pero que les ganan la posición por mejor diferencia de gol. Nacional suma +2 sobre los +3 de los de Barrancabermeja.

Si quieren llegar a la final de la Liga I-2023, el 'rey de copas colombiano' debe vencer a Pasto, eso sí superando la diferencia de gol con respecto a Alianza Petrolera. En caso de empate, Nacional tendrá que esperar que Alianza Petrolera pierda con Águilas Doradas, y si definitivamente no gana, los de Autuori quedarán eliminados.

Jarlan Barrera en la jugada de gol con Atlético Nacional frente a Alianza Petrolera, en el Atanasio. Twitter @nacionaloficial

Así las cosas, León Darío Muñoz, quien tuvo varios procesos en Nacional y que conoce la idiosincrasia del 'verdolaga', habló con Gol Caracol sobre la actualidad del equipo, del momento de sus delanteros, del proceso de Autuori y mucho más.

¿Cómo ha visto a Nacional en estos cuadrangulares finales?

"La verdad preocupante la situación de Nacional, jugando unos partidos realmente complicados, irreconocible, un planteamiento táctico inadecuado para cada partido; se refleja en la incertidumbre que tiene todavía por la clasificación. Es algo preocupante porque se llega a este último partido con una posibilidad grande de quedar eliminado, creo que eso para llegar a una final, no da mucha credibilidad; pero esperemos que pueda jugar este último partido bien".

¿Cómo ve la situación de que Nacional dependa de otros resultados?

"Muy triste porque a Nacional no le tocó un grupo complicado, le tocó un grupo asequible para poder clasificar tranquilamente. Creería que Nacional tiene los jugadores necesarios para poder estar en la final de una manera diferente, no en la forma en que está. Ahora con la incertidumbre de esperar resultados y eso es algo que no debió pasar, pero es el actual presente y hay que encararlo y ojalá este último partido lo puedan encarar bien y clasifiquen, aunque lo veo muy difícil".

Teniendo en cuenta el grupo que le tocó a Nacional estaba en la obligación de pasar a la final, pero en caso de no lograrlo, se considera un fracaso...

"Como un fracaso total porque el torneo pasado, un fracaso; ahora llegar a las instancias de la final y no clasificar, que es un objetivo que se trazó Nacional desde el inicio del torneo, tocarle un grupo tan asequible para pasar, pues fue el grupo más débil y no hacerlo sería un fracaso total. Toca espera a ver qué pasa, si es cierto que Águilas va a jugar con el equipo Sub-20, el que tiene más posibilidades de clasificar es Alianza Petrolera".

Dorlan Pabón celebra gol contra Águilas Doradas - Foto: Colprensa

La falta de gol de los delanteros de Nacional cómo la analiza, el presente de estos

"Nacional carece de delanteros, para mí Duque hace rato no es para ser delantero de Nacional, a Da Costa nunca lo debieron traer, el único que podría darle mano sería Ángel y es todavía un 'pelao' que le faltan muchos partidos. Nacional urgentemente debe buscar unos delanteros que sí sean del nivel del club, que puedan meter miedo como se dice. Depender de Dorlan Pabón para ser hacer gol, realmente es complicado".

El proceso de Paulo Autuori en el banco de Nacional

"En mi concepto Nacional no debió dejar a Paulo Autuori después de la eliminación del torneo pasado, ya es la segunda vez que lo habían eliminado, es mirar como trae al equipo a estas finales, cansados, desgastados, con un planteamiento táctico indescifrable. Creería que si Nacional no clasifica sería la ratificación de que Autouri no es y no se le debió dar nunca un proceso en el club, porque ya es la tercera vez que tiene esa posibilidad y no hay podido. No entiende qué y cuánto tiempo tienen más tienen que darle, trae refuerzos brasileños que no son del nivel del equipo y deja a Nacional en situaciones complicadas las dos veces que ha estado y ahora lo trae a una instancia final con la posibilidad de quedar por fuera; la verdad deberían darle la oportunidad a otro entrenador".

Paulo Autuori, entrenador de Atlético Nacionel en partido de Copa Libertadores frente a Olimpia. AFP

En el otro grupo, ¿qué equipo ve con mejor opción de llegar a la final?

"Millonarios llega a la final, tuvo el traspié con Chicó pero realmente es el mejor equipo, ha andado bien, ha jugado mejor fútbol. Millonarios sí o sí es finalista; ahora si Nacional es finalista y le toca con Millonarios, creería que la tiene más dura para poder ganar. Millonarios para mí es el más opcionado para ganar este torneo".