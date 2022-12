Leonardo Castro se marchó del Pereira y Juan Camilo 'Cucho' Hernández le dedicó un gran mensaje

El equipo de moda en Colombia es el Deportivo Pereira . El conjunto 'matecaña' ganó su primer titulo de liga en sus 78 años de historia. De la mano del técnico Alejandro Restrepo lograron la hazaña, sin embargo, hubo otro hombre clave para tan importante resultado: Leonardo Castro.

El delantero fue letal de cara al arco de los rivales y gracias a su actuación, fichó recientemente por Millonarios. Por eso, Juan Camilo 'Cucho' Hernández , figura en el exterior y canterano del equipo risaraldense, le envió un emotivo mensaje.

La campaña del Pereira no hubiera sido la misma sin el aporte clave de Castro, puesto que anotó 15 goles, siendo el goleador de la Liga 2022-II. El atacante, juego tras juego, fue incrementado su nivel y prueba de ello fue que apareció en los momentos importantes, ya que se fajó con seis goles en los cuadrangulares finales de este semestre.

Desde antes de la final definitiva contra Independiente Medellín, en el ambiente futbolero de Colombia ya se hablaba de una posible salida de Castro. Una vez el 'matecaña' gritó campeón, Millonarios se hizo con los servicios del jugador del momento.

De inmediato, la hinchada 'blanquirroja' expresó su tristeza en redes, pero también le agradeció al futbolista por todo lo hecho en el club. De hecho, para Castro no fue nada fácil y se despidió del equipo con unas sentidas palabras: "Quiero agradecer a la hinchada por confiar en mí, por recibirme con los brazos abiertos, por permitirme crecer, por recogerme y acoger a mi familia. Me voy con lágrimas en mis ojos y con el corazón contento porque Dios me dio la oportunidad de volver y hacer historia. Los llevo a todos en mi corazón".

La publicación acumuló miles de reacciones y una de las más importantes y más emotivas fue la de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, exjugador 'matecaña': "Te amo, ídolo. Ve tranquilo y triunfa. Gracias".

Y es que Hernández sabe lo que es vestir la camiseta del equipo, ya que fue canterano y jugó entre 2015 y 2016. 23 goles en 57 partidos fueron las estadísticas que lo terminaron llevando al América de Cali y posteriormente al fútbol del 'viejo continente'.