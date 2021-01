Leonardo Pico se despidió de Junior: "Se cierra un capítulo en mi vida que nunca olvidaré"

Como es costumbre en el tiempo reciente, Junior de Barranquilla es el equipo que más se mueve en el mercado de transferencias del fútbol colombiano .

Hubert Bodhert llegó al Rionegro y en redes recordaron el 'encontrón' que tuvo con Fernando Salazar

El pasado sábado en la noche, el 'tiburón' confirmó la permanencia de Miguel Ángel Borja para la próxima temporada y ahora, volvió a presentarse un anuncio pero esta vez en cuanto la salida de uno de sus jugadores habituales el año pasado.

Se trata del volante de primera linea Leonardo Pico, que después de casi cuatro años en Junior, no renovó su contrato y por ende, no seguirá bajo las ordenes de Amaranto Perea.

Matías Mier dio positivo para coronavirus en el comienzo de año para el Medellín

"Se cierra un capítulo en mi vida que nunca olvidaré, lleno de felicidad y muchos éxitos, me voy con la satisfacción y la tranquilidad que siempre entregué lo mejor de mí como futbolista y como persona", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Simplemente me queda agradecerle a @juniorclubsa y a la gente que lo integran me sentí como en casa, agradezco a esta gran y maravillosa hinchada que siempre me apoyaron les deseo éxitos y que Dios los bendiga", concluyó.

Juan David Cabezas no jugará en Deportes Tolima: el jugador no pasó los exámenes médicos

Leonardo Pico comenzó su carrera deportiva en Patriotas y luego pasó a Independiente Santa Fe, antes de recalar en Junior, en el que ganó cinco títulos: dos de liga, dos de SuperLiga y otro de Copa Colombia. Ahora, el boyacense quedó en libertad de acción para definir su futuro en los próximos días.