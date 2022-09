Leonel Álvarez: "En Pereira me tiraron tantas monedas que se me llenaron los bolsillos"

Más allá del empate 2-2 entre Deportivo Cali y Águilas Doradas, en partido que tuvo polémicas arbitrales y en el que el árbitro Carlos Betancur tuvo que recurrir al VAR; al final del compromiso jugado en la noche del lunes pasado en la rueda de prensa vinieron unas declaraciones de Leonel Álvarez, entrenador de los antioqueños, quien sintió un ambiente pesado en el escenario del departamento de Risaralda.

Al otrora volante de marca, que en sus tiempos de jugador defendió los colores del Pereira, le lanzaron objetos contundentes y también se escucharon improperios, especialmente cuando finalizó el compromiso de la fecha 12 de la Liga II del fútbol colombiano.

Publicidad

"Tanta gente necesitando ese dinero y vienen a tirar monedas acá al estadio. Recogí unas, es más estas fueron las que pude traer en el bolsillo", indicó Leonel Álvarez inicialmente en el contacto con los medios de comunicación.

"Yo sí las necesito", agregó con algo de sarcasmo el entrenador del equipo de Antioquia y también entró a contestar otros interrogantes relacionados con algunas de sus actitudes en la zona técnica.

"Lo que pasa es que yo estoy en mi sitio, tengo que quedarme ahí, no estoy invadiendo el terreno de los demás, es lo que me permiten en el banco", complementó el profesor Álvarez.

Publicidad

Uno de los periodistas le insistió al entrenador que si no le parecía que sus actitudes fueron provocadoras con los seguidores del Pereira.

Publicidad



"Yo en ningún momento me estoy dirigiendo a ellos, estoy conversando, tomando un tiempo de más para descansar, no me metí con ellos. Por su molestia tiraron demasiadas monedas, pero no quise molestar a nadie. Me corresponde estar en el banco, estar en mi espacio, entonces quiero que me explique dónde tengo que pararme", finalizó Leonel Álvarez.

Cabe indicar que Águilas Doradas es sexto en la tabla de posiciones con 19 puntos y sueñan con asegurar su clasificación en el grupo de los ocho mejores de la Liga.