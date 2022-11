Leonel Álvarez muy orgulloso de Águilas: "Si Medellín celebró así, tenemos que estar satisfechos"

En la cuarta jornada de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, Águilas Doradas perdió 2-1 frente a un Independiente Medellín que se mantiene con vida en el grupo B. Los de Rionegro perdieron su invicto en esta fase del campeonato, puesto que habían ganado en sus tres partidos previos.

En rueda de prensa, el técnico Leonel Álvarez , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto ‘poderoso de la montaña’, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Acá las declaraciones de Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas:

¿Por que le costó tanto al equipo el juego directo del Medellín?

"Nosotros hoy enfrentamos a un gran equipo, eso no sé puede desconocer. En momentos del partido nos superaron y esto es de goles y ganaron bien, me da alegría que hayan celebrado porque nosotros estamos todavía gozando de buena salud. Hemos competido bien y el sábado tenemos otro partido en dónde esperamos ganar y sumar tres puntos. Solo queda felicitar al Medellín. Pudimos haber hecho el segundo gol, pero la verdad en un campo complejo, difícil, porque cayó mucha agua, pero felicitarlos porque ganaron bien. Igual me da alegría que nuestro equipo haya competido esta manera".

*Sobre su constante actividad en el banco técnico

"No se preocupen de mí, sí me muevo de un lado para otro, hace muchos años me decían que era muy calmado, que no salía, que no me movía. Simplemente considero que cinco o seis desadaptados, maltratadores y desagradecidos manchan a una hinchada maravillosa. Le pedí al recogebolas que tuviera al menos un balón, pero pues eso no tiene que ver en nada, nos ganaron bien. Nosotros queremos ir a ganar el sábado con ayuda de Dios".

*Sobre el final del partido

"Si Medellín celebró de la manera que celebró, nosotros tenemos que estar satisfechos porque estamos dos puntos por encima".

