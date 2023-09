Leonel Álvarez: “Nacional es un equipo estructurado, ¿cómo no voy a querer dirigirlo?”

Atlético Nacional tiene actualmente como técnico al brasileño Willam Amaral, y a pesar de estar bien en la tabla de posiciones, el juego, y la idea del entrenador no convence a los hinchas y desde ya se habla de candidatos. Uno de los nombres que siempre suena es el de Leonel Álvarez, pero muchas veces se menciona que desde las directivas ‘verdolagas’ no habría una buena relación con él, algo que el propio entrenador negó y afirmó que le encantaría tomas las riendas del cuadro antioqueño.

En una entrevista con ‘ESPN Colombia’, el estratega se refirió al club paisa y las ‘ganas’ que tendría de ser el director técnico.

“Si me preguntan lo de Nacional, es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno, nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento. Uno como profesional siempre quiere dirigir a equipos grandes, como Nacional, que cualquier entrenador lo quisiera dirigir”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Leonel Álvarez:

*Sus ganas de dirigir Atlético Nacional

“¿Cómo no voy a querer dirigir a Nacional? Y más con la clase de herramientas que tienen, con esa hinchada número doce que es enorme”.

*La idea de juego de Leonel Álvarez, ideal para Nacional

“El proyecto de nosotros, la manera de trabajar encaja perfectamente, no solo en Nacional sino en todo equipo que pretenda o quiera conseguir logros y conseguir una identidad o un estilo. Esto es con carácter, personalidad, intensidad”.

*Nunca demandó a Nacional

“Es mentira totalmente, yo no demandé absolutamente a nadie, yo no puse plata para el TAS, porque yo no participé absolutamente en nada de esto, aparece la escuela como único ítem que de pronto creería un directivo que yo demandé”.

*Se sentaría a hablar con las directivas

“Me gustaría tener una reunión y conversar con algún directivo de Atlético Nacional porque yo con estos temas no tengo absolutamente nada. Yo no tengo ningún problema y sería muy bueno para aclarar las cosas, además yo creo que no hay ningún problema, algún día yo estuve viendo de entrenador al profesor Osorio en la sede de Nacional y todo”.

¿Cuál es la actualidad de Atlético Nacional?

Los 'verdolagas' vienen de perder 4-1 a manos del América de Cali, a pesar de eso están en el cuarto puesto, con 24 puntos, a tres unidades del líder que es Águilas Doradas.