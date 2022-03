Leonel Álvarez no respondió preguntas en rueda de prensa: "No quiero ser suspendido; les agradezco"

Más allá de la victoria 2-1 de Unión Magdalena sobre Águilas Doradas, en el estadio Sierra Nevada, por la fecha número 13 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, en el remate hubo una acción que llamó la atención y se 'robó' las miradas de más de uno.

Cuando uno de los hombres del cuadro antioqueño se disponía a rematar, fue derribado adentro del área, situación que, de inmediato, fue reclamada, pidiendo que se sancionara penalti. Por eso, en ese momento, el árbitro Yahir Cárdenas fue llamado desde el VAR.

Pues yo concuerdo con el árbitro Yahir Cárdenas. En un comienzo hay una sujeción pero no tiene ningún impacto en la jugada, es algo mínimo, ya luego le saca el balón limpiamente. El VAR había llamado pero Cárdenas se mantuvo en su decisión inicial, no penal #LigaBetplay pic.twitter.com/qfmjehC3f8 — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 27, 2022

Luego de revisar la jugada por unos cuantos minutos, se decidió que no había sido absolutamente nada. Razón por la que el compromiso continuó sin problema. Eso sí, la molestia no se hizo esperar y uno de los que mostró su inconformidad fue Leonel Álvarez.

"Antes de que me pregunten, quiero responder. Defensivamente, no estuvimos a la altura del partido; ofensivamente, nos faltó generar. Felicitar a Unión Magdalena porque nos superó", con esas palabras inició la rueda de prensa el entrenador de Águilas Doradas.

"Después no quiero hablar más. Hablar de fútbol, hasta ahí llego porque no quiero que me suspendan. Cualquier pregunta que le tengan a Christian Marrugo, de una. Espero me entiendan y agradezco", añadió, dejando claro que, efectivamente, estaba enojado por el arbitraje.

"Aceptamos con gallardía que, en los momentos donde se pudo jugar fútbol, nos superaron. Valoro la actitud y las ganas, pero eso no es suficiente. Luego de lo otro, no hablo más porque se escapa de las manos", sentenció el estratega del club antioqueño.

Por último, cuando le preguntaron a Christian Marrugo por el tema del arbitraje, solo expresó que "en eso no me meto. Él tomo sus decisiones y hay que respetarlas. Tenemos que preocuparnos por nosotros de hacer las cosas bien en la cancha y ganar. No hay que buscar culpables", culminó.

¿Cuándo juega Unión Magdalena en la Liga Betplay?

Este miércoles 30 de marzo, a las 3:00 de la tarde, el club samario recibirá a Real Santander, por la ida de la tercer ronda de la Copa Colombia. Por la Liga I-2022, jugará el domingo 3 de abril, a las 7:35 p.m., frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín.

¿Qué posición ocupa Unión Magdalena en la Liga Betplay?

Luego de 13 jornadas disputados, los dirigidos por Carlos Silva Socarrás se ubican en el puesto 19 de la tabla de posiciones, con nueve puntos y una diferencia de gol de -12.

¿Cuándo juega Águilas Doradas en la Liga Betplay?

Este miércoles 30 de marzo, a las 6:00 de la tarde, Águilas Doradas recibirá a Deportivo Pereira, por la ida de la tercer ronda de la Copa Colombia. Por la Liga I-2022, jugará el domingo 3 de abril, a las 3:00 p.m., frente a Jaguares, en el estadio Alberto Grisales.

