Leonel Álvarez: "No sé qué pecado cometí para ser el único que no puede llegar a Nacional"

Tras la salida la semana pasada de Alejandro Restrepo como entrenador de Nacional, han sido muchos los nombres que han sonado para sentarse en el banquillo del tradicional equipo de Antioquia. Han surgido nombres de extranjeros y también de colombianos.

En ese orden de ideas, hay que decir que en algún momento se habló de Leonel Álvarez en medios de la ciudad de Medellín e incluso en sectores minoritarios de la hinchada. Sin embargo, pese a ser un hombre con título de Copa Libertadores en 1989 en calidad de jugador de Nacional, su nombre no aglutina y tiene contra.

Ante esa situación, Álvarez habló con 'Telemedellín' y se refirió de la situación. "Con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie. No sé qué pecado cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional", dijo el técnico.

"Me encantaría (llegar a ser DT de Nacional), soy profesional, vivo de esto", prosiguió el otrora volante de marca.

Para finalizar, Leonel Álvarez agregó que "se tiene que seguir preparando uno, porque esto no termina acá. Como todo entrenador sueño con llegar algún día".

Por lo pronto, el profesor Hernán Darío Herrera se mantiene al frente del verde y no se ha dado ninguna novedad de parte de la dirigencia. No se descarta que 'el Arriero' Herrera siga al frente, en este primer torneo de 2022.

¿Cómo le ha ido a Leonel Álvarez con Águilas Doradas en lo que va de la Liga I 2022?

Con Leonel Álvarez como entrenador, Águilas Doradas no ha avanza en buena manera en el fútbol colombiano. Marcha en la posición 16 de la tabla con 11 puntos, de 30 posibles. Se esperaba más del equipo antioqueño, que el martes perdió con Envigado 1-2.