En las últimas horas se conoció el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el que se resolvió el monto que Nacional deberá pagarle al Club Deportivo Leonel Álvarez por los derechos de formación de Marlos Moreno.

El TAS revocó la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y ahora el cuadro verde deberá pagarle a dicho club 1.721.294.610 millones de pesos colombianos.

Eladio Tamayo, representante legal del club Leonel Álvarez, habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio ', y se mostró feliz por la decisión. Además, indicó que a Leonel Álvarez no le corresponde ningún porcentaje.

"Leonel desistió de la demanda, ya no hace parte del club desde hace dos o tres años. Conseguí a un inversionista para que me ayudara a poner la demanda y me asesoré con un grupo de abogados", comentó Tamayo.

"El club Leonel Álvarez lo formé yo y se creó a raíz de la amistad que tuvimos él y yo, lleva su nombre por amistad y aprecio, pero Leonel no tiene nada qué ver con esto. Me dijo que continuará, pero que a él no le favorecía que lo involucraran con Nacional", agregó.

Acá, otras declaraciones que entregó Eladio Tamayo

Decisión histórica

"Los abogados me dijeron que es el primer club aficionado del mundo que le ganaba una demanda en el TAS a un club profesional como Atlético Nacional".

Derechos económicos o de solidaridad

"Son derechos económicos de Marlos Moreno, del 30 por ciento, y ellos no me hicieron el pago. Nos desconocían que teníamos derecho y por eso fuimos al estatuto de jugador de la FCF y luego al TAS. Son derechos económicos del jugador, derechos de solidaridad".

"Nosotros siempre en el contrato teníamos una cláusula de dimisión de honores, es decir, si Nacional vendía a Marlos tenía que consultarnos y si vendíamos el 30 por ciento, nosotros teníamos que consultarle a Nacional".

El nuevo proyecto de Tamayo

"Lo que quiero y quiere que sepa todo Colombia es que tengo un nuevo proyecto, para ayudar a los chicos menos favorecidos de los pueblos de Antioquia. La plata que me llegue, la voy a invertir ahí".

Reunión entre abogados y Nacional

"Los abogados y el presidente de Nacional se van a juntar para saber cuándo deben depositar el dinero. Entre más se demoren, más intereses le cobramos".